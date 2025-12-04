- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
33 (39.75%)
損失トレード:
50 (60.24%)
ベストトレード:
36.24 USD
最悪のトレード:
-38.16 USD
総利益:
125.71 USD (192 655 pips)
総損失:
-226.20 USD (618 050 pips)
最大連続の勝ち:
7 (18.79 USD)
最大連続利益:
37.37 USD (2)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
69.28%
最大入金額:
11.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
40 (48.19%)
短いトレード:
43 (51.81%)
プロフィットファクター:
0.56
期待されたペイオフ:
-1.21 USD
平均利益:
3.81 USD
平均損失:
-4.52 USD
最大連続の負け:
10 (-14.13 USD)
最大連続損失:
-57.40 USD (6)
月間成長:
-20.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
120.69 USD
最大の:
147.68 USD (28.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.02% (147.68 USD)
エクイティによる:
7.65% (32.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|6
|XAUUSD
|6
|EURCAD
|5
|ETHUSD
|5
|BTCUSD
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|4
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|4
|EURCHF
|4
|EURJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCAD
|-6
|XAUUSD
|-45
|EURCAD
|-8
|ETHUSD
|8
|BTCUSD
|-38
|NZDUSD
|-4
|GBPJPY
|-3
|GBPNZD
|-7
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|-6
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|4
|EURGBP
|1
|EURCHF
|-5
|EURJPY
|-2
|USDCHF
|-2
|GBPUSD
|1
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|-1
|EURAUD
|6
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURNZD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCAD
|-840
|XAUUSD
|-45K
|EURCAD
|-1.1K
|ETHUSD
|7.9K
|BTCUSD
|-385K
|NZDUSD
|-353
|GBPJPY
|-542
|GBPNZD
|-1.3K
|EURUSD
|179
|GBPAUD
|-824
|AUDCAD
|46
|USDJPY
|621
|EURGBP
|63
|EURCHF
|-359
|EURJPY
|-245
|USDCHF
|-164
|GBPUSD
|133
|AUDJPY
|579
|AUDUSD
|-107
|EURAUD
|831
|USDCAD
|234
|GBPCHF
|148
|EURNZD
|-490
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.24 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +18.79 USD
最大連続損失: -14.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|53.55 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
🌑 SmartAI Trader™ — 機関投資家レベルのアダプティブ信号システム
精度 • 規律 • 適応性
SmartAI Trader™ は、FX・金属・暗号資産向けに設計されたプロ仕様の取引フレームワークです。
高頻度取引ロボットでも、グリッド/マーチンゲールでもありません。
🧠 コア原則
-
ボラティリティ加重ポジショニング
-
構造認識型ターゲティング
-
AI シグナルフィルタリング
🛡️ リスク管理
-
全ポジションにハードSL
-
マーチンなし
-
シンボルごとに1ポジション
🎯 取引特性
-
滑らかなエクイティカーブ
-
適度な頻度
⚙️ 技術基盤
-
ATR ベース正規化
-
構造モデリング
🔒 特典: SmartAI Circle へのアクセス
📝 免責: 利益保証なし。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-20%
0
0
USD
USD
400
USD
USD
4
100%
83
39%
69%
0.55
-1.21
USD
USD
28%
1:200