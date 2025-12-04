シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SmartAI Trader
Adi Sunardy S T

SmartAI Trader

Adi Sunardy S T
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -20%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
83
利益トレード:
33 (39.75%)
損失トレード:
50 (60.24%)
ベストトレード:
36.24 USD
最悪のトレード:
-38.16 USD
総利益:
125.71 USD (192 655 pips)
総損失:
-226.20 USD (618 050 pips)
最大連続の勝ち:
7 (18.79 USD)
最大連続利益:
37.37 USD (2)
シャープレシオ:
-0.14
取引アクティビティ:
69.28%
最大入金額:
11.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
40 (48.19%)
短いトレード:
43 (51.81%)
プロフィットファクター:
0.56
期待されたペイオフ:
-1.21 USD
平均利益:
3.81 USD
平均損失:
-4.52 USD
最大連続の負け:
10 (-14.13 USD)
最大連続損失:
-57.40 USD (6)
月間成長:
-20.10%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
120.69 USD
最大の:
147.68 USD (28.02%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.02% (147.68 USD)
エクイティによる:
7.65% (32.32 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPCAD 6
XAUUSD 6
EURCAD 5
ETHUSD 5
BTCUSD 5
NZDUSD 5
GBPJPY 4
GBPNZD 4
EURUSD 4
GBPAUD 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
EURGBP 4
EURCHF 4
EURJPY 3
USDCHF 3
GBPUSD 3
AUDJPY 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
USDCAD 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPCAD -6
XAUUSD -45
EURCAD -8
ETHUSD 8
BTCUSD -38
NZDUSD -4
GBPJPY -3
GBPNZD -7
EURUSD 2
GBPAUD -6
AUDCAD 0
USDJPY 4
EURGBP 1
EURCHF -5
EURJPY -2
USDCHF -2
GBPUSD 1
AUDJPY 4
AUDUSD -1
EURAUD 6
USDCAD 2
GBPCHF 2
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPCAD -840
XAUUSD -45K
EURCAD -1.1K
ETHUSD 7.9K
BTCUSD -385K
NZDUSD -353
GBPJPY -542
GBPNZD -1.3K
EURUSD 179
GBPAUD -824
AUDCAD 46
USDJPY 621
EURGBP 63
EURCHF -359
EURJPY -245
USDCHF -164
GBPUSD 133
AUDJPY 579
AUDUSD -107
EURAUD 831
USDCAD 234
GBPCHF 148
EURNZD -490
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +36.24 USD
最悪のトレード: -38 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +18.79 USD
最大連続損失: -14.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 5
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
53.55 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
🌑 SmartAI Trader™ — 機関投資家レベルのアダプティブ信号システム


精度 • 規律 • 適応性


SmartAI Trader™ は、FX・金属・暗号資産向けに設計されたプロ仕様の取引フレームワークです。


高頻度取引ロボットでも、グリッド/マーチンゲールでもありません。


🧠 コア原則

  1. ボラティリティ加重ポジショニング

  2. 構造認識型ターゲティング

  3. AI シグナルフィルタリング


🛡️ リスク管理

  • 全ポジションにハードSL

  • マーチンなし

  • シンボルごとに1ポジション


🎯 取引特性

  • 滑らかなエクイティカーブ

  • 適度な頻度


⚙️ 技術基盤

  • ATR ベース正規化

  • 構造モデリング


🔒 特典: SmartAI Circle へのアクセス

📝 免責: 利益保証なし。


レビューなし
