- 자본
- 축소
트레이드:
117
이익 거래:
47 (40.17%)
손실 거래:
70 (59.83%)
최고의 거래:
36.24 USD
최악의 거래:
-38.16 USD
총 수익:
212.91 USD (317 075 pips)
총 손실:
-272.29 USD (628 650 pips)
연속 최대 이익:
7 (18.79 USD)
연속 최대 이익:
37.37 USD (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
73.52%
최대 입금량:
13.32%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-0.40
롱(주식매수):
59 (50.43%)
숏(주식차입매도):
58 (49.57%)
수익 요인:
0.78
기대수익:
-0.51 USD
평균 이익:
4.53 USD
평균 손실:
-3.89 USD
연속 최대 손실:
10 (-14.13 USD)
연속 최대 손실:
-57.40 USD (6)
월별 성장률:
-12.57%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
120.69 USD
최대한의:
147.68 USD (28.02%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.02% (147.68 USD)
자본금별:
7.65% (32.32 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|9
|EURUSD
|8
|GBPCAD
|8
|XAUUSD
|8
|USDCHF
|7
|ETHUSD
|6
|BTCUSD
|6
|AUDCAD
|6
|USDJPY
|6
|NZDUSD
|6
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|5
|EURCHF
|5
|GBPJPY
|4
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|AUDUSD
|4
|GBPUSD
|4
|EURNZD
|3
|USDCAD
|3
|GBPCHF
|2
|AUDJPY
|2
|EURAUD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD
|-8
|EURUSD
|-2
|GBPCAD
|-12
|XAUUSD
|17
|USDCHF
|-5
|ETHUSD
|2
|BTCUSD
|-33
|AUDCAD
|2
|USDJPY
|2
|NZDUSD
|-5
|GBPNZD
|-4
|EURCAD
|-8
|EURCHF
|-6
|GBPJPY
|-3
|EURJPY
|-6
|EURGBP
|1
|AUDUSD
|-1
|GBPUSD
|0
|EURNZD
|2
|USDCAD
|0
|GBPCHF
|-1
|AUDJPY
|4
|EURAUD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD
|-1.2K
|EURUSD
|-201
|GBPCAD
|-1.7K
|XAUUSD
|17K
|USDCHF
|-369
|ETHUSD
|2.1K
|BTCUSD
|-325K
|AUDCAD
|244
|USDJPY
|381
|NZDUSD
|-510
|GBPNZD
|-672
|EURCAD
|-1.1K
|EURCHF
|-508
|GBPJPY
|-542
|EURJPY
|-913
|EURGBP
|63
|AUDUSD
|-128
|GBPUSD
|-36
|EURNZD
|298
|USDCAD
|-7
|GBPCHF
|-41
|AUDJPY
|579
|EURAUD
|831
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +36.24 USD
최악의 거래: -38 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +18.79 USD
연속 최대 손실: -14.13 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 5
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.34 × 634
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|105.00 × 1
🌑 SmartAI Trader™ — 기관급 적응형 신호 시스템
정밀 • 규율 • 적응성
고급 구조 분석 + 확률 기반 필터링을 결합한 전문 트레이딩 시스템.
🧠 핵심 구성
-
변동성 기반 포지셔닝
-
구조 기반 목표 설정
-
AI 신호 필터링
🛡️ 리스크 관리
-
모든 포지션 SL 필수
-
마틴/그리드 없음
🎯 특징
-
깨끗한 곡선
-
중간 빈도
🔒 보너스: SmartAI Circle
📝 면책: 수익 보장 없음.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-12%
0
0
USD
USD
441
USD
USD
5
100%
117
40%
74%
0.78
-0.51
USD
USD
28%
1:200