|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|6
|XAUUSD
|6
|EURCAD
|5
|ETHUSD
|5
|BTCUSD
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|4
|GBPNZD
|4
|EURUSD
|4
|GBPAUD
|4
|AUDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|4
|EURCHF
|4
|EURJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCAD
|-6
|XAUUSD
|-45
|EURCAD
|-8
|ETHUSD
|8
|BTCUSD
|-38
|NZDUSD
|-4
|GBPJPY
|-3
|GBPNZD
|-7
|EURUSD
|2
|GBPAUD
|-6
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|4
|EURGBP
|1
|EURCHF
|-5
|EURJPY
|-2
|USDCHF
|-2
|GBPUSD
|1
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|-1
|EURAUD
|6
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURNZD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCAD
|-840
|XAUUSD
|-45K
|EURCAD
|-1.1K
|ETHUSD
|7.9K
|BTCUSD
|-385K
|NZDUSD
|-353
|GBPJPY
|-542
|GBPNZD
|-1.3K
|EURUSD
|179
|GBPAUD
|-824
|AUDCAD
|46
|USDJPY
|621
|EURGBP
|63
|EURCHF
|-359
|EURJPY
|-245
|USDCHF
|-164
|GBPUSD
|133
|AUDJPY
|579
|AUDUSD
|-107
|EURAUD
|831
|USDCAD
|234
|GBPCHF
|148
|EURNZD
|-490
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
TitanFX-MT5-01
|15.50 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|53.55 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
🌑 SmartAI Trader™ — Sistema de Señales Adaptativas de Nivel Institucional
Precisión • Disciplina • Adaptabilidad
SmartAI Trader™ es un marco de trading profesional diseñado para ejecutar operaciones disciplinadas ajustadas por volatilidad en Forex, Metales y Cripto.
No es un robot de alta frecuencia ni un sistema grid/martingala.
🧠 Principios Arquitectónicos
-
Posicionamiento Ponderado por Volatilidad
-
Objetivos basados en la estructura del mercado (S/R Projection)
-
Filtrado de señales con IA
🛡️ Capa de Gestión de Riesgo
-
SL obligatorio
-
Sin martingala ni grid
-
Una posición por símbolo
-
Ejecución simétrica BUY/SELL
🎯 Comportamiento Esperado
-
Curva limpia y estable
-
Actividad moderada
-
Drawdowns dictados por volatilidad
-
Mayor precisión en London/NY
⚙️ Fundamentos Técnicos
-
Normalización basada en ATR
-
Modelado estructural adaptativo
-
Filtrado probabilístico
-
Alineación de sesiones
🔒 Bonificación
Acceso al canal privado SmartAI Circle.
📝 Descargo de Responsabilidad
El sistema no garantiza beneficios.
El trading implica riesgo.
