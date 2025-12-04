SeñalesSecciones
SmartAI Trader
Adi Sunardy S T

SmartAI Trader

Adi Sunardy S T
0 comentarios
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -20%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
83
Transacciones Rentables:
33 (39.75%)
Transacciones Irrentables:
50 (60.24%)
Mejor transacción:
36.24 USD
Peor transacción:
-38.16 USD
Beneficio Bruto:
125.71 USD (192 655 pips)
Pérdidas Brutas:
-226.20 USD (618 050 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (18.79 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
37.37 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.14
Actividad comercial:
69.28%
Carga máxima del depósito:
11.41%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
9 horas
Factor de Recuperación:
-0.68
Transacciones Largas:
40 (48.19%)
Transacciones Cortas:
43 (51.81%)
Factor de Beneficio:
0.56
Beneficio Esperado:
-1.21 USD
Beneficio medio:
3.81 USD
Pérdidas medias:
-4.52 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-14.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-57.40 USD (6)
Crecimiento al mes:
-20.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
120.69 USD
Máxima:
147.68 USD (28.02%)
Reducción relativa:
De balance:
28.02% (147.68 USD)
De fondos:
7.65% (32.32 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCAD 6
XAUUSD 6
EURCAD 5
ETHUSD 5
BTCUSD 5
NZDUSD 5
GBPJPY 4
GBPNZD 4
EURUSD 4
GBPAUD 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
EURGBP 4
EURCHF 4
EURJPY 3
USDCHF 3
GBPUSD 3
AUDJPY 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
USDCAD 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCAD -6
XAUUSD -45
EURCAD -8
ETHUSD 8
BTCUSD -38
NZDUSD -4
GBPJPY -3
GBPNZD -7
EURUSD 2
GBPAUD -6
AUDCAD 0
USDJPY 4
EURGBP 1
EURCHF -5
EURJPY -2
USDCHF -2
GBPUSD 1
AUDJPY 4
AUDUSD -1
EURAUD 6
USDCAD 2
GBPCHF 2
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCAD -840
XAUUSD -45K
EURCAD -1.1K
ETHUSD 7.9K
BTCUSD -385K
NZDUSD -353
GBPJPY -542
GBPNZD -1.3K
EURUSD 179
GBPAUD -824
AUDCAD 46
USDJPY 621
EURGBP 63
EURCHF -359
EURJPY -245
USDCHF -164
GBPUSD 133
AUDJPY 579
AUDUSD -107
EURAUD 831
USDCAD 234
GBPCHF 148
EURNZD -490
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +36.24 USD
Peor transacción: -38 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +18.79 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -14.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
TitanFX-MT5-01
15.50 × 2
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
53.55 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
🌑 SmartAI Trader™ — Sistema de Señales Adaptativas de Nivel Institucional


Precisión • Disciplina • Adaptabilidad


SmartAI Trader™ es un marco de trading profesional diseñado para ejecutar operaciones disciplinadas ajustadas por volatilidad en Forex, Metales y Cripto.


No es un robot de alta frecuencia ni un sistema grid/martingala.


🧠 Principios Arquitectónicos

  1. Posicionamiento Ponderado por Volatilidad

  2. Objetivos basados en la estructura del mercado (S/R Projection)

  3. Filtrado de señales con IA


🛡️ Capa de Gestión de Riesgo

  • SL obligatorio

  • Sin martingala ni grid

  • Una posición por símbolo

  • Ejecución simétrica BUY/SELL


🎯 Comportamiento Esperado

  • Curva limpia y estable

  • Actividad moderada

  • Drawdowns dictados por volatilidad

  • Mayor precisión en London/NY


⚙️ Fundamentos Técnicos

  • Normalización basada en ATR

  • Modelado estructural adaptativo

  • Filtrado probabilístico

  • Alineación de sesiones


🔒 Bonificación


Acceso al canal privado SmartAI Circle.


📝 Descargo de Responsabilidad


El sistema no garantiza beneficios.

El trading implica riesgo.


No hay comentarios
2025.12.11 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 16:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 16:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 15:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 06:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 06:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SmartAI Trader
30 USD al mes
-20%
0
0
USD
400
USD
4
100%
83
39%
69%
0.55
-1.21
USD
28%
1:200
Copiar

