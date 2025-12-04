- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|6
|GBPCAD
|6
|XAUUSD
|6
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPAUD
|5
|BTCUSD
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|4
|EURUSD
|4
|AUDCAD
|4
|USDJPY
|4
|EURGBP
|4
|EURCHF
|4
|EURJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|2
|AUDUSD
|2
|EURAUD
|2
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|1
|EURNZD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|2
|GBPCAD
|-6
|XAUUSD
|-45
|GBPNZD
|-4
|EURCAD
|-8
|GBPAUD
|-7
|BTCUSD
|-38
|NZDUSD
|-4
|GBPJPY
|-3
|EURUSD
|2
|AUDCAD
|0
|USDJPY
|4
|EURGBP
|1
|EURCHF
|-5
|EURJPY
|-2
|USDCHF
|-2
|GBPUSD
|1
|AUDJPY
|4
|AUDUSD
|-1
|EURAUD
|6
|USDCAD
|2
|GBPCHF
|2
|EURNZD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|2.1K
|GBPCAD
|-840
|XAUUSD
|-45K
|GBPNZD
|-672
|EURCAD
|-1.1K
|GBPAUD
|-1.1K
|BTCUSD
|-385K
|NZDUSD
|-353
|GBPJPY
|-542
|EURUSD
|179
|AUDCAD
|46
|USDJPY
|621
|EURGBP
|63
|EURCHF
|-359
|EURJPY
|-245
|USDCHF
|-164
|GBPUSD
|133
|AUDJPY
|579
|AUDUSD
|-107
|EURAUD
|831
|USDCAD
|234
|GBPCHF
|148
|EURNZD
|-490
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 5
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 2
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|54.64 × 160
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
🌑 SmartAI Trader™ — Adaptives Signalsystem in institutioneller Qualität
Präzision • Disziplin • Adaptivität
SmartAI Trader™ ist ein professionelles Framework für diszipliniertes, volatilitätsgesteuertes Trading.
🧠 Grundprinzipien
-
Volatilitätsgewichtetes Positionieren
-
Strukturorientierte TP-Projektion
-
KI-gestützte Signalfilterung
🛡️ Risikomanagement
-
Fester SL
-
Kein Martingale/Grid
🎯 Handelsverhalten
-
Saubere Equity-Kurve
-
Moderates Volumen
🔒 Bonus: Zugriff auf SmartAI Circle
📝 Hinweis: Keine Gewinn-Garantie.
