Adi Sunardy S T

SmartAI Trader

Adi Sunardy S T
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
86
Gewinntrades:
34 (39.53%)
Verlusttrades:
52 (60.47%)
Bester Trade:
36.24 USD
Schlechtester Trade:
-38.16 USD
Bruttoprofit:
129.31 USD (193 275 pips)
Bruttoverlust:
-233.70 USD (624 056 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (18.79 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
37.37 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.14
Trading-Aktivität:
67.86%
Max deposit load:
11.41%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.71
Long-Positionen:
42 (48.84%)
Short-Positionen:
44 (51.16%)
Profit-Faktor:
0.55
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.80 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-14.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-57.40 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-20.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
120.69 USD
Maximaler:
147.68 USD (28.02%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.02% (147.68 USD)
Kapital:
7.65% (32.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 6
GBPCAD 6
XAUUSD 6
GBPNZD 5
EURCAD 5
GBPAUD 5
BTCUSD 5
NZDUSD 5
GBPJPY 4
EURUSD 4
AUDCAD 4
USDJPY 4
EURGBP 4
EURCHF 4
EURJPY 3
USDCHF 3
GBPUSD 3
AUDJPY 2
AUDUSD 2
EURAUD 2
USDCAD 2
GBPCHF 1
EURNZD 1
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 2
GBPCAD -6
XAUUSD -45
GBPNZD -4
EURCAD -8
GBPAUD -7
BTCUSD -38
NZDUSD -4
GBPJPY -3
EURUSD 2
AUDCAD 0
USDJPY 4
EURGBP 1
EURCHF -5
EURJPY -2
USDCHF -2
GBPUSD 1
AUDJPY 4
AUDUSD -1
EURAUD 6
USDCAD 2
GBPCHF 2
EURNZD -3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 2.1K
GBPCAD -840
XAUUSD -45K
GBPNZD -672
EURCAD -1.1K
GBPAUD -1.1K
BTCUSD -385K
NZDUSD -353
GBPJPY -542
EURUSD 179
AUDCAD 46
USDJPY 621
EURGBP 63
EURCHF -359
EURJPY -245
USDCHF -164
GBPUSD 133
AUDJPY 579
AUDUSD -107
EURAUD 831
USDCAD 234
GBPCHF 148
EURNZD -490
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +36.24 USD
Schlechtester Trade: -38 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.79 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -14.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 5
TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
54.64 × 160
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
🌑 SmartAI Trader™ — Adaptives Signalsystem in institutioneller Qualität


Präzision • Disziplin • Adaptivität


SmartAI Trader™ ist ein professionelles Framework für diszipliniertes, volatilitätsgesteuertes Trading.


🧠 Grundprinzipien

  • Volatilitätsgewichtetes Positionieren

  • Strukturorientierte TP-Projektion

  • KI-gestützte Signalfilterung


🛡️ Risikomanagement

  • Fester SL

  • Kein Martingale/Grid


🎯 Handelsverhalten

  • Saubere Equity-Kurve

  • Moderates Volumen


🔒 Bonus: Zugriff auf SmartAI Circle

📝 Hinweis: Keine Gewinn-Garantie.


Keine Bewertungen
2025.12.11 03:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 17:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 16:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 15:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 16:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 16:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 15:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 10:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 06:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 06:48
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.04 06:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 06:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.04 06:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 23 days
