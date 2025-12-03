- Прирост
Всего трейдов:
74
Прибыльных трейдов:
50 (67.56%)
Убыточных трейдов:
24 (32.43%)
Лучший трейд:
219.39 USD
Худший трейд:
-82.64 USD
Общая прибыль:
631.99 USD (75 148 pips)
Общий убыток:
-419.53 USD (34 418 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (59.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.09%
Макс. загрузка депозита:
64.93%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
6 минут
Фактор восстановления:
0.80
Длинных трейдов:
47 (63.51%)
Коротких трейдов:
27 (36.49%)
Профит фактор:
1.51
Мат. ожидание:
2.87 USD
Средняя прибыль:
12.64 USD
Средний убыток:
-17.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-266.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-266.48 USD (4)
Прирост в месяц:
6.43%
Алготрейдинг:
41%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
112.13 USD
Максимальная:
266.48 USD (23.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.08% (266.48 USD)
По эквити:
2.16% (24.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|212
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +219.39 USD
Худший трейд: -83 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +59.18 USD
Макс. убыток в серии: -266.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|110.00 × 1
Нет отзывов
