交易:
74
盈利交易:
50 (67.56%)
亏损交易:
24 (32.43%)
最好交易:
219.39 USD
最差交易:
-82.64 USD
毛利:
631.99 USD (75 148 pips)
毛利亏损:
-419.53 USD (34 418 pips)
最大连续赢利:
7 (59.18 USD)
最大连续盈利:
227.66 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
0.09%
最大入金加载:
64.93%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
0.80
长期交易:
47 (63.51%)
短期交易:
27 (36.49%)
利润因子:
1.51
预期回报:
2.87 USD
平均利润:
12.64 USD
平均损失:
-17.48 USD
最大连续失误:
4 (-266.48 USD)
最大连续亏损:
-266.48 USD (4)
每月增长:
6.43%
算法交易:
41%
结余跌幅:
绝对:
112.13 USD
最大值:
266.48 USD (23.08%)
相对跌幅:
结余:
23.08% (266.48 USD)
净值:
2.16% (24.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|212
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +219.39 USD
最差交易: -83 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +59.18 USD
最大连续亏损: -266.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|110.00 × 1
