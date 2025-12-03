SinaisSeções
TurboGain EA XAUUSD
Sabrina Hellal

TurboGain EA XAUUSD

Sabrina Hellal
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
50 (67.56%)
Negociações com perda:
24 (32.43%)
Melhor negociação:
219.39 USD
Pior negociação:
-82.64 USD
Lucro bruto:
631.99 USD (75 148 pips)
Perda bruta:
-419.53 USD (34 418 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (59.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
227.66 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
0.09%
Depósito máximo carregado:
64.93%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
0.80
Negociações longas:
47 (63.51%)
Negociações curtas:
27 (36.49%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
2.87 USD
Lucro médio:
12.64 USD
Perda média:
-17.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-266.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-266.48 USD (4)
Crescimento mensal:
6.43%
Algotrading:
41%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
112.13 USD
Máximo:
266.48 USD (23.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.08% (266.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.16% (24.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 212
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +219.39 USD
Pior negociação: -83 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +59.18 USD
Máxima perda consecutiva: -266.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
VantageInternational-Live 14
110.00 × 1
TurboGain EA  LINK BUY =   https://www.mql5.com/en/market/product/142803?source=Site+Profile+Seller

Sem comentários
2026.01.08 23:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 19:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 19:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.