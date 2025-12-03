- Crescimento
Negociações:
74
Negociações com lucro:
50 (67.56%)
Negociações com perda:
24 (32.43%)
Melhor negociação:
219.39 USD
Pior negociação:
-82.64 USD
Lucro bruto:
631.99 USD (75 148 pips)
Perda bruta:
-419.53 USD (34 418 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (59.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
227.66 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
0.09%
Depósito máximo carregado:
64.93%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
6 minutos
Fator de recuperação:
0.80
Negociações longas:
47 (63.51%)
Negociações curtas:
27 (36.49%)
Fator de lucro:
1.51
Valor esperado:
2.87 USD
Lucro médio:
12.64 USD
Perda média:
-17.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-266.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-266.48 USD (4)
Crescimento mensal:
6.43%
Algotrading:
41%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
112.13 USD
Máximo:
266.48 USD (23.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.08% (266.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.16% (24.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|212
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|110.00 × 1
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
6
41%
74
67%
0%
1.50
2.87
USD
USD
23%
1:200