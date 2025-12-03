SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TurboGain EA XAUUSD
Sabrina Hellal

TurboGain EA XAUUSD

Sabrina Hellal
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 21%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
74
Gewinntrades:
50 (67.56%)
Verlusttrades:
24 (32.43%)
Bester Trade:
219.39 USD
Schlechtester Trade:
-82.64 USD
Bruttoprofit:
631.99 USD (75 148 pips)
Bruttoverlust:
-419.53 USD (34 418 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (59.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
227.66 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
0.09%
Max deposit load:
64.93%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
0.80
Long-Positionen:
47 (63.51%)
Short-Positionen:
27 (36.49%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
2.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-266.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-266.48 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.43%
Algo-Trading:
41%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
112.13 USD
Maximaler:
266.48 USD (23.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.08% (266.48 USD)
Kapital:
2.16% (24.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 74
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 212
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +219.39 USD
Schlechtester Trade: -83 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -266.48 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
VantageInternational-Live 14
110.00 × 1
TurboGain EA  LINK BUY =   https://www.mql5.com/en/market/product/142803?source=Site+Profile+Seller

Keine Bewertungen
2026.01.08 23:27
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.23 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 17:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 19:11
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.03 19:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 19:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
