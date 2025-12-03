- Wachstum
Trades insgesamt:
74
Gewinntrades:
50 (67.56%)
Verlusttrades:
24 (32.43%)
Bester Trade:
219.39 USD
Schlechtester Trade:
-82.64 USD
Bruttoprofit:
631.99 USD (75 148 pips)
Bruttoverlust:
-419.53 USD (34 418 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (59.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
227.66 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
0.09%
Max deposit load:
64.93%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
14
Durchschn. Haltezeit:
6 Minuten
Erholungsfaktor:
0.80
Long-Positionen:
47 (63.51%)
Short-Positionen:
27 (36.49%)
Profit-Faktor:
1.51
Mathematische Gewinnerwartung:
2.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.64 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-17.48 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-266.48 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-266.48 USD (4)
Wachstum pro Monat :
6.43%
Algo-Trading:
41%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
112.13 USD
Maximaler:
266.48 USD (23.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.08% (266.48 USD)
Kapital:
2.16% (24.66 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|212
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +219.39 USD
Schlechtester Trade: -83 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -266.48 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|110.00 × 1
Keine Bewertungen
