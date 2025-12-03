- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
74
利益トレード:
50 (67.56%)
損失トレード:
24 (32.43%)
ベストトレード:
219.39 USD
最悪のトレード:
-82.64 USD
総利益:
631.99 USD (75 148 pips)
総損失:
-419.53 USD (34 418 pips)
最大連続の勝ち:
7 (59.18 USD)
最大連続利益:
227.66 USD (3)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
0.09%
最大入金額:
64.93%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
6 分
リカバリーファクター:
0.80
長いトレード:
47 (63.51%)
短いトレード:
27 (36.49%)
プロフィットファクター:
1.51
期待されたペイオフ:
2.87 USD
平均利益:
12.64 USD
平均損失:
-17.48 USD
最大連続の負け:
4 (-266.48 USD)
最大連続損失:
-266.48 USD (4)
月間成長:
6.43%
アルゴリズム取引:
41%
残高によるドローダウン:
絶対:
112.13 USD
最大の:
266.48 USD (23.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.08% (266.48 USD)
エクイティによる:
2.16% (24.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|212
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +219.39 USD
最悪のトレード: -83 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +59.18 USD
最大連続損失: -266.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|110.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
6
41%
74
67%
0%
1.50
2.87
USD
USD
23%
1:200