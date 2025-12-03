- 자본
- 축소
트레이드:
74
이익 거래:
50 (67.56%)
손실 거래:
24 (32.43%)
최고의 거래:
219.39 USD
최악의 거래:
-82.64 USD
총 수익:
631.99 USD (75 148 pips)
총 손실:
-419.53 USD (34 418 pips)
연속 최대 이익:
7 (59.18 USD)
연속 최대 이익:
227.66 USD (3)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
0.09%
최대 입금량:
64.93%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
6 분
회복 요인:
0.80
롱(주식매수):
47 (63.51%)
숏(주식차입매도):
27 (36.49%)
수익 요인:
1.51
기대수익:
2.87 USD
평균 이익:
12.64 USD
평균 손실:
-17.48 USD
연속 최대 손실:
4 (-266.48 USD)
연속 최대 손실:
-266.48 USD (4)
월별 성장률:
6.43%
Algo 트레이딩:
41%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
112.13 USD
최대한의:
266.48 USD (23.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.08% (266.48 USD)
자본금별:
2.16% (24.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|212
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +219.39 USD
최악의 거래: -83 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +59.18 USD
연속 최대 손실: -266.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
6
41%
74
67%
0%
1.50
2.87
USD
USD
23%
1:200