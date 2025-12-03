- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
74
Transacciones Rentables:
50 (67.56%)
Transacciones Irrentables:
24 (32.43%)
Mejor transacción:
219.39 USD
Peor transacción:
-82.64 USD
Beneficio Bruto:
631.99 USD (75 148 pips)
Pérdidas Brutas:
-419.53 USD (34 418 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (59.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
227.66 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
0.09%
Carga máxima del depósito:
64.93%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
6 minutos
Factor de Recuperación:
0.80
Transacciones Largas:
47 (63.51%)
Transacciones Cortas:
27 (36.49%)
Factor de Beneficio:
1.51
Beneficio Esperado:
2.87 USD
Beneficio medio:
12.64 USD
Pérdidas medias:
-17.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-266.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-266.48 USD (4)
Crecimiento al mes:
6.43%
Trading algorítmico:
41%
Reducción de balance:
Absoluto:
112.13 USD
Máxima:
266.48 USD (23.08%)
Reducción relativa:
De balance:
23.08% (266.48 USD)
De fondos:
2.16% (24.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|74
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|212
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|41K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +219.39 USD
Peor transacción: -83 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +59.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -266.48 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 11
|
RoboForex-Pro
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
FusionMarkets-Live
|5.67 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real28
|12.30 × 642
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
VantageInternational-Live 14
|110.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
21%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
6
41%
74
67%
0%
1.50
2.87
USD
USD
23%
1:200