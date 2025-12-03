СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Cotswold Manor Investments Compounder
Ryan Keylock

Cotswold Manor Investments Compounder

Ryan Keylock
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 2%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
42 (97.67%)
Убыточных трейдов:
1 (2.33%)
Лучший трейд:
4.75 GBP
Худший трейд:
-4.77 GBP
Общая прибыль:
23.48 GBP (4 518 pips)
Общий убыток:
-4.77 GBP (823 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (8.91 GBP)
Макс. прибыль в серии:
14.57 GBP (14)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.36%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
21 (48.84%)
Коротких трейдов:
22 (51.16%)
Профит фактор:
4.92
Мат. ожидание:
0.44 GBP
Средняя прибыль:
0.56 GBP
Средний убыток:
-4.77 GBP
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.77 GBP)
Макс. убыток в серии:
-4.77 GBP (1)
Прирост в месяц:
1.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
4.77 GBP (0.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.47% (4.77 GBP)
По эквити:
1.30% (13.16 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADxx 23
AUDCADxx 20
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADxx 9
AUDCADxx 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADxx 1.4K
AUDCADxx 2.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.75 GBP
Худший трейд: -5 GBP
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.91 GBP
Макс. убыток в серии: -4.77 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
