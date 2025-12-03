- Прирост
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
42 (97.67%)
Убыточных трейдов:
1 (2.33%)
Лучший трейд:
4.75 GBP
Худший трейд:
-4.77 GBP
Общая прибыль:
23.48 GBP (4 518 pips)
Общий убыток:
-4.77 GBP (823 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (8.91 GBP)
Макс. прибыль в серии:
14.57 GBP (14)
Коэффициент Шарпа:
0.38
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.36%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
3.92
Длинных трейдов:
21 (48.84%)
Коротких трейдов:
22 (51.16%)
Профит фактор:
4.92
Мат. ожидание:
0.44 GBP
Средняя прибыль:
0.56 GBP
Средний убыток:
-4.77 GBP
Макс. серия проигрышей:
1 (-4.77 GBP)
Макс. убыток в серии:
-4.77 GBP (1)
Прирост в месяц:
1.87%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 GBP
Максимальная:
4.77 GBP (0.47%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.47% (4.77 GBP)
По эквити:
1.30% (13.16 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|23
|AUDCADxx
|20
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADxx
|9
|AUDCADxx
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADxx
|1.4K
|AUDCADxx
|2.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Лучший трейд: +4.75 GBP
Худший трейд: -5 GBP
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.91 GBP
Макс. убыток в серии: -4.77 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
