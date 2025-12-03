- Crescimento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
45 (97.82%)
Negociações com perda:
1 (2.17%)
Melhor negociação:
4.75 GBP
Pior negociação:
-4.77 GBP
Lucro bruto:
24.43 GBP (4 691 pips)
Perda bruta:
-4.77 GBP (823 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (9.86 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
14.57 GBP (14)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.36%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.12
Negociações longas:
23 (50.00%)
Negociações curtas:
23 (50.00%)
Fator de lucro:
5.12
Valor esperado:
0.43 GBP
Lucro médio:
0.54 GBP
Perda média:
-4.77 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.77 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-4.77 GBP (1)
Crescimento mensal:
1.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
4.77 GBP (0.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.47% (4.77 GBP)
Pelo Capital Líquido:
1.30% (13.16 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|23
|AUDCADxx
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCADxx
|9
|AUDCADxx
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCADxx
|1.4K
|AUDCADxx
|2.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4.75 GBP
Pior negociação: -5 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +9.86 GBP
Máxima perda consecutiva: -4.77 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
