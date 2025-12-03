SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Cotswold Manor Investments Compounder
Ryan Keylock

Cotswold Manor Investments Compounder

Ryan Keylock
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
4xCube-MT5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
45 (97.82%)
Negociações com perda:
1 (2.17%)
Melhor negociação:
4.75 GBP
Pior negociação:
-4.77 GBP
Lucro bruto:
24.43 GBP (4 691 pips)
Perda bruta:
-4.77 GBP (823 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (9.86 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
14.57 GBP (14)
Índice de Sharpe:
0.39
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.36%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.12
Negociações longas:
23 (50.00%)
Negociações curtas:
23 (50.00%)
Fator de lucro:
5.12
Valor esperado:
0.43 GBP
Lucro médio:
0.54 GBP
Perda média:
-4.77 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.77 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-4.77 GBP (1)
Crescimento mensal:
1.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 GBP
Máximo:
4.77 GBP (0.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.47% (4.77 GBP)
Pelo Capital Líquido:
1.30% (13.16 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADxx 23
AUDCADxx 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADxx 9
AUDCADxx 16
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADxx 1.4K
AUDCADxx 2.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4.75 GBP
Pior negociação: -5 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +9.86 GBP
Máxima perda consecutiva: -4.77 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
