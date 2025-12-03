シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Cotswold Manor Investments Compounder
Ryan Keylock

Cotswold Manor Investments Compounder

Ryan Keylock
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
4xCube-MT5
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
45 (97.82%)
損失トレード:
1 (2.17%)
ベストトレード:
4.75 GBP
最悪のトレード:
-4.77 GBP
総利益:
24.43 GBP (4 691 pips)
総損失:
-4.77 GBP (823 pips)
最大連続の勝ち:
31 (9.86 GBP)
最大連続利益:
14.57 GBP (14)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.12
長いトレード:
23 (50.00%)
短いトレード:
23 (50.00%)
プロフィットファクター:
5.12
期待されたペイオフ:
0.43 GBP
平均利益:
0.54 GBP
平均損失:
-4.77 GBP
最大連続の負け:
1 (-4.77 GBP)
最大連続損失:
-4.77 GBP (1)
月間成長:
1.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
4.77 GBP (0.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.47% (4.77 GBP)
エクイティによる:
1.30% (13.16 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCADxx 23
AUDCADxx 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCADxx 9
AUDCADxx 16
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCADxx 1.4K
AUDCADxx 2.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4.75 GBP
最悪のトレード: -5 GBP
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.86 GBP
最大連続損失: -4.77 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Cotswold Manor Investments Compounder
40 USD/月
2%
0
0
USD
1K
GBP
5
100%
46
97%
100%
5.12
0.43
GBP
1%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください