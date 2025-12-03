- 成長
トレード:
46
利益トレード:
45 (97.82%)
損失トレード:
1 (2.17%)
ベストトレード:
4.75 GBP
最悪のトレード:
-4.77 GBP
総利益:
24.43 GBP (4 691 pips)
総損失:
-4.77 GBP (823 pips)
最大連続の勝ち:
31 (9.86 GBP)
最大連続利益:
14.57 GBP (14)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
0.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.12
長いトレード:
23 (50.00%)
短いトレード:
23 (50.00%)
プロフィットファクター:
5.12
期待されたペイオフ:
0.43 GBP
平均利益:
0.54 GBP
平均損失:
-4.77 GBP
最大連続の負け:
1 (-4.77 GBP)
最大連続損失:
-4.77 GBP (1)
月間成長:
1.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 GBP
最大の:
4.77 GBP (0.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.47% (4.77 GBP)
エクイティによる:
1.30% (13.16 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|23
|AUDCADxx
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADxx
|9
|AUDCADxx
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADxx
|1.4K
|AUDCADxx
|2.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.75 GBP
最悪のトレード: -5 GBP
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +9.86 GBP
最大連続損失: -4.77 GBP
