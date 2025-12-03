- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
44
盈利交易:
43 (97.72%)
亏损交易:
1 (2.27%)
最好交易:
4.75 GBP
最差交易:
-4.77 GBP
毛利:
23.81 GBP (4 578 pips)
毛利亏损:
-4.77 GBP (823 pips)
最大连续赢利:
29 (9.24 GBP)
最大连续盈利:
14.57 GBP (14)
夏普比率:
0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.36%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.99
长期交易:
22 (50.00%)
短期交易:
22 (50.00%)
利润因子:
4.99
预期回报:
0.43 GBP
平均利润:
0.55 GBP
平均损失:
-4.77 GBP
最大连续失误:
1 (-4.77 GBP)
最大连续亏损:
-4.77 GBP (1)
每月增长:
1.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
4.77 GBP (0.47%)
相对跌幅:
结余:
0.47% (4.77 GBP)
净值:
1.30% (13.16 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|23
|AUDCADxx
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|9
|AUDCADxx
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|1.4K
|AUDCADxx
|2.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.75 GBP
最差交易: -5 GBP
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.24 GBP
最大连续亏损: -4.77 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
