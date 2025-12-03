信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Cotswold Manor Investments Compounder
Ryan Keylock

Cotswold Manor Investments Compounder

Ryan Keylock
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2025 2%
4xCube-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
44
盈利交易:
43 (97.72%)
亏损交易:
1 (2.27%)
最好交易:
4.75 GBP
最差交易:
-4.77 GBP
毛利:
23.81 GBP (4 578 pips)
毛利亏损:
-4.77 GBP (823 pips)
最大连续赢利:
29 (9.24 GBP)
最大连续盈利:
14.57 GBP (14)
夏普比率:
0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.36%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
3.99
长期交易:
22 (50.00%)
短期交易:
22 (50.00%)
利润因子:
4.99
预期回报:
0.43 GBP
平均利润:
0.55 GBP
平均损失:
-4.77 GBP
最大连续失误:
1 (-4.77 GBP)
最大连续亏损:
-4.77 GBP (1)
每月增长:
1.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 GBP
最大值:
4.77 GBP (0.47%)
相对跌幅:
结余:
0.47% (4.77 GBP)
净值:
1.30% (13.16 GBP)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCADxx 23
AUDCADxx 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCADxx 9
AUDCADxx 15
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCADxx 1.4K
AUDCADxx 2.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4.75 GBP
最差交易: -5 GBP
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +9.24 GBP
最大连续亏损: -4.77 GBP

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
