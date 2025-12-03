SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Cotswold Manor Investments Compounder
Ryan Keylock

Cotswold Manor Investments Compounder

Ryan Keylock
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2025 2%
4xCube-MT5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
45 (97.82%)
Transacciones Irrentables:
1 (2.17%)
Mejor transacción:
4.75 GBP
Peor transacción:
-4.77 GBP
Beneficio Bruto:
24.43 GBP (4 691 pips)
Pérdidas Brutas:
-4.77 GBP (823 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (9.86 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
14.57 GBP (14)
Ratio de Sharpe:
0.39
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.36%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
4.12
Transacciones Largas:
23 (50.00%)
Transacciones Cortas:
23 (50.00%)
Factor de Beneficio:
5.12
Beneficio Esperado:
0.43 GBP
Beneficio medio:
0.54 GBP
Pérdidas medias:
-4.77 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-4.77 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4.77 GBP (1)
Crecimiento al mes:
1.69%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 GBP
Máxima:
4.77 GBP (0.47%)
Reducción relativa:
De balance:
0.47% (4.77 GBP)
De fondos:
1.30% (13.16 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCADxx 23
AUDCADxx 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCADxx 9
AUDCADxx 16
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCADxx 1.4K
AUDCADxx 2.4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4.75 GBP
Peor transacción: -5 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +9.86 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -4.77 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.23 08:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 17:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Cotswold Manor Investments Compounder
40 USD al mes
2%
0
0
USD
1K
GBP
5
100%
46
97%
100%
5.12
0.43
GBP
1%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.