트레이드:
62
이익 거래:
59 (95.16%)
손실 거래:
3 (4.84%)
최고의 거래:
4.75 GBP
최악의 거래:
-5.43 GBP
총 수익:
33.17 GBP (6 375 pips)
총 손실:
-10.71 GBP (1 834 pips)
연속 최대 이익:
40 (16.92 GBP)
연속 최대 이익:
16.92 GBP (40)
샤프 비율:
0.29
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.58%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.78
롱(주식매수):
33 (53.23%)
숏(주식차입매도):
29 (46.77%)
수익 요인:
3.10
기대수익:
0.36 GBP
평균 이익:
0.56 GBP
평균 손실:
-3.57 GBP
연속 최대 손실:
2 (-5.94 GBP)
연속 최대 손실:
-5.94 GBP (2)
월별 성장률:
0.78%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 GBP
최대한의:
5.94 GBP (0.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.58% (5.94 GBP)
자본금별:
1.77% (18.13 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|33
|AUDCADxx
|29
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCADxx
|10
|AUDCADxx
|19
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCADxx
|1.7K
|AUDCADxx
|2.8K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4.75 GBP
최악의 거래: -5 GBP
연속 최대 이익: 40
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +16.92 GBP
연속 최대 손실: -5.94 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
