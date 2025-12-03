- Wachstum
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
48 (97.95%)
Verlusttrades:
1 (2.04%)
Bester Trade:
4.75 GBP
Schlechtester Trade:
-4.77 GBP
Bruttoprofit:
25.42 GBP (4 883 pips)
Bruttoverlust:
-4.77 GBP (823 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (10.85 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
14.57 GBP (14)
Sharpe Ratio:
0.40
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
0.36%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
4.33
Long-Positionen:
24 (48.98%)
Short-Positionen:
25 (51.02%)
Profit-Faktor:
5.33
Mathematische Gewinnerwartung:
0.42 GBP
Durchschnittlicher Profit:
0.53 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-4.77 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.77 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.77 GBP (1)
Wachstum pro Monat :
1.29%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 GBP
Maximaler:
4.77 GBP (0.47%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.47% (4.77 GBP)
Kapital:
1.30% (13.16 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDCADxx
|26
|NZDCADxx
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDCADxx
|17
|NZDCADxx
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDCADxx
|2.6K
|NZDCADxx
|1.4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Bester Trade: +4.75 GBP
Schlechtester Trade: -5 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.85 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.77 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
