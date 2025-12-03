СигналыРазделы
BlueInvestTM2
Jorge Albertano Luviano

BlueInvestTM2

Jorge Albertano Luviano
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -35%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
530
Прибыльных трейдов:
390 (73.58%)
Убыточных трейдов:
140 (26.42%)
Лучший трейд:
25.68 USD
Худший трейд:
-89.98 USD
Общая прибыль:
802.08 USD (62 393 pips)
Общий убыток:
-1 151.50 USD (65 910 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (16.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.84 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
82.82%
Макс. загрузка депозита:
24.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
480
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
280 (52.83%)
Коротких трейдов:
250 (47.17%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-0.66 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-8.22 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-706.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-706.42 USD (15)
Прирост в месяц:
-34.83%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
350.66 USD
Максимальная:
751.70 USD (53.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.66% (753.10 USD)
По эквити:
21.15% (223.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.r 472
AUDUSD.r 7
EURUSD.r 6
AUDCHF.r 5
USDCAD.r 4
EURNZD.r 4
GBPCHF.r 4
EURJPY.r 3
NZDCHF.r 3
EURCHF.r 2
AUDCAD.r 2
USDJPY.r 2
XAGUSD.r 2
GBPNZD.r 2
GBPAUD.r 2
CADCHF.r 2
USDCHF.r 1
AUDJPY.r 1
GBPCAD.r 1
US500 1
US30 1
GER40 1
NZDUSD.r 1
NZDJPY.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.r -449
AUDUSD.r -8
EURUSD.r -28
AUDCHF.r 17
USDCAD.r 20
EURNZD.r 2
GBPCHF.r -11
EURJPY.r 15
NZDCHF.r 7
EURCHF.r 2
AUDCAD.r 22
USDJPY.r 8
XAGUSD.r 9
GBPNZD.r 0
GBPAUD.r 1
CADCHF.r 8
USDCHF.r 5
AUDJPY.r 0
GBPCAD.r 4
US500 0
US30 1
GER40 0
NZDUSD.r 12
NZDJPY.r 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.r -8.4K
AUDUSD.r -2.2K
EURUSD.r -3.3K
AUDCHF.r -69
USDCAD.r 505
EURNZD.r -614
GBPCHF.r -447
EURJPY.r 1.3K
NZDCHF.r -186
EURCHF.r 129
AUDCAD.r 320
USDJPY.r 1.3K
XAGUSD.r 167
GBPNZD.r 49
GBPAUD.r 186
CADCHF.r -145
USDCHF.r 224
AUDJPY.r 40
GBPCAD.r 529
US500 -627
US30 6K
GER40 1K
NZDUSD.r 236
NZDJPY.r 418
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.68 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +16.23 USD
Макс. убыток в серии: -706.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Escapilg
Нет отзывов
2025.12.24 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 16:29
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BlueInvestTM2
100 USD в месяц
-35%
0
0
USD
651
USD
5
76%
530
73%
83%
0.69
-0.66
USD
54%
1:500
