Всего трейдов:
530
Прибыльных трейдов:
390 (73.58%)
Убыточных трейдов:
140 (26.42%)
Лучший трейд:
25.68 USD
Худший трейд:
-89.98 USD
Общая прибыль:
802.08 USD (62 393 pips)
Общий убыток:
-1 151.50 USD (65 910 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (16.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.84 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
82.82%
Макс. загрузка депозита:
24.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
480
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.46
Длинных трейдов:
280 (52.83%)
Коротких трейдов:
250 (47.17%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-0.66 USD
Средняя прибыль:
2.06 USD
Средний убыток:
-8.22 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-706.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-706.42 USD (15)
Прирост в месяц:
-34.83%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
350.66 USD
Максимальная:
751.70 USD (53.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
53.66% (753.10 USD)
По эквити:
21.15% (223.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|472
|AUDUSD.r
|7
|EURUSD.r
|6
|AUDCHF.r
|5
|USDCAD.r
|4
|EURNZD.r
|4
|GBPCHF.r
|4
|EURJPY.r
|3
|NZDCHF.r
|3
|EURCHF.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|USDJPY.r
|2
|XAGUSD.r
|2
|GBPNZD.r
|2
|GBPAUD.r
|2
|CADCHF.r
|2
|USDCHF.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|GBPCAD.r
|1
|US500
|1
|US30
|1
|GER40
|1
|NZDUSD.r
|1
|NZDJPY.r
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|-449
|AUDUSD.r
|-8
|EURUSD.r
|-28
|AUDCHF.r
|17
|USDCAD.r
|20
|EURNZD.r
|2
|GBPCHF.r
|-11
|EURJPY.r
|15
|NZDCHF.r
|7
|EURCHF.r
|2
|AUDCAD.r
|22
|USDJPY.r
|8
|XAGUSD.r
|9
|GBPNZD.r
|0
|GBPAUD.r
|1
|CADCHF.r
|8
|USDCHF.r
|5
|AUDJPY.r
|0
|GBPCAD.r
|4
|US500
|0
|US30
|1
|GER40
|0
|NZDUSD.r
|12
|NZDJPY.r
|13
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|-8.4K
|AUDUSD.r
|-2.2K
|EURUSD.r
|-3.3K
|AUDCHF.r
|-69
|USDCAD.r
|505
|EURNZD.r
|-614
|GBPCHF.r
|-447
|EURJPY.r
|1.3K
|NZDCHF.r
|-186
|EURCHF.r
|129
|AUDCAD.r
|320
|USDJPY.r
|1.3K
|XAGUSD.r
|167
|GBPNZD.r
|49
|GBPAUD.r
|186
|CADCHF.r
|-145
|USDCHF.r
|224
|AUDJPY.r
|40
|GBPCAD.r
|529
|US500
|-627
|US30
|6K
|GER40
|1K
|NZDUSD.r
|236
|NZDJPY.r
|418
Лучший трейд: +25.68 USD
Худший трейд: -90 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +16.23 USD
Макс. убыток в серии: -706.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
