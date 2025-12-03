- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
537
盈利交易:
394 (73.37%)
亏损交易:
143 (26.63%)
最好交易:
33.33 USD
最差交易:
-89.98 USD
毛利:
879.96 USD (63 806 pips)
毛利亏损:
-1 164.42 USD (66 946 pips)
最大连续赢利:
24 (16.23 USD)
最大连续盈利:
49.84 USD (4)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
69.37%
最大入金加载:
24.36%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
12 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
283 (52.70%)
短期交易:
254 (47.30%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-0.53 USD
平均利润:
2.23 USD
平均损失:
-8.14 USD
最大连续失误:
15 (-706.42 USD)
最大连续亏损:
-706.42 USD (15)
每月增长:
-30.88%
算法交易:
75%
结余跌幅:
绝对:
359.26 USD
最大值:
760.30 USD (54.25%)
相对跌幅:
结余:
54.24% (761.22 USD)
净值:
21.15% (223.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|473
|AUDUSD.r
|7
|EURUSD.r
|7
|USDCAD.r
|6
|AUDCHF.r
|5
|EURNZD.r
|4
|GBPCHF.r
|4
|EURJPY.r
|3
|NZDCHF.r
|3
|EURCHF.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|USDJPY.r
|2
|XAGUSD.r
|2
|GBPNZD.r
|2
|GBPAUD.r
|2
|CADCHF.r
|2
|GBPUSD.r
|2
|USDCHF.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|GBPCAD.r
|1
|US500
|1
|US30
|1
|GER40
|1
|NZDUSD.r
|1
|NZDJPY.r
|1
|GBPJPY.r
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|-459
|AUDUSD.r
|-8
|EURUSD.r
|-6
|USDCAD.r
|28
|AUDCHF.r
|17
|EURNZD.r
|2
|GBPCHF.r
|-11
|EURJPY.r
|15
|NZDCHF.r
|7
|EURCHF.r
|2
|AUDCAD.r
|22
|USDJPY.r
|8
|XAGUSD.r
|9
|GBPNZD.r
|0
|GBPAUD.r
|1
|CADCHF.r
|8
|GBPUSD.r
|13
|USDCHF.r
|5
|AUDJPY.r
|0
|GBPCAD.r
|4
|US500
|0
|US30
|1
|GER40
|0
|NZDUSD.r
|12
|NZDJPY.r
|13
|GBPJPY.r
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|-9.3K
|AUDUSD.r
|-2.2K
|EURUSD.r
|-3K
|USDCAD.r
|577
|AUDCHF.r
|-69
|EURNZD.r
|-614
|GBPCHF.r
|-447
|EURJPY.r
|1.3K
|NZDCHF.r
|-186
|EURCHF.r
|129
|AUDCAD.r
|320
|USDJPY.r
|1.3K
|XAGUSD.r
|167
|GBPNZD.r
|49
|GBPAUD.r
|186
|CADCHF.r
|-145
|GBPUSD.r
|449
|USDCHF.r
|224
|AUDJPY.r
|40
|GBPCAD.r
|529
|US500
|-627
|US30
|6K
|GER40
|1K
|NZDUSD.r
|236
|NZDJPY.r
|418
|GBPJPY.r
|544
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.33 USD
最差交易: -90 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +16.23 USD
最大连续亏损: -706.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Escapilg
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-28%
0
0
USD
USD
716
USD
USD
5
75%
537
73%
69%
0.75
-0.53
USD
USD
54%
1:500