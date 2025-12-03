SinaisSeções
Jorge Albertano Luviano

BlueInvestTM2

Jorge Albertano Luviano
0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 -28%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
537
Negociações com lucro:
394 (73.37%)
Negociações com perda:
143 (26.63%)
Melhor negociação:
33.33 USD
Pior negociação:
-89.98 USD
Lucro bruto:
879.96 USD (63 806 pips)
Perda bruta:
-1 164.42 USD (66 946 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (16.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.84 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
69.37%
Depósito máximo carregado:
24.36%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
283 (52.70%)
Negociações curtas:
254 (47.30%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-0.53 USD
Lucro médio:
2.23 USD
Perda média:
-8.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-706.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-706.42 USD (15)
Crescimento mensal:
-30.88%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
359.26 USD
Máximo:
760.30 USD (54.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.24% (761.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.15% (223.19 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.r 473
AUDUSD.r 7
EURUSD.r 7
USDCAD.r 6
AUDCHF.r 5
EURNZD.r 4
GBPCHF.r 4
EURJPY.r 3
NZDCHF.r 3
EURCHF.r 2
AUDCAD.r 2
USDJPY.r 2
XAGUSD.r 2
GBPNZD.r 2
GBPAUD.r 2
CADCHF.r 2
GBPUSD.r 2
USDCHF.r 1
AUDJPY.r 1
GBPCAD.r 1
US500 1
US30 1
GER40 1
NZDUSD.r 1
NZDJPY.r 1
GBPJPY.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.r -459
AUDUSD.r -8
EURUSD.r -6
USDCAD.r 28
AUDCHF.r 17
EURNZD.r 2
GBPCHF.r -11
EURJPY.r 15
NZDCHF.r 7
EURCHF.r 2
AUDCAD.r 22
USDJPY.r 8
XAGUSD.r 9
GBPNZD.r 0
GBPAUD.r 1
CADCHF.r 8
GBPUSD.r 13
USDCHF.r 5
AUDJPY.r 0
GBPCAD.r 4
US500 0
US30 1
GER40 0
NZDUSD.r 12
NZDJPY.r 13
GBPJPY.r 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.r -9.3K
AUDUSD.r -2.2K
EURUSD.r -3K
USDCAD.r 577
AUDCHF.r -69
EURNZD.r -614
GBPCHF.r -447
EURJPY.r 1.3K
NZDCHF.r -186
EURCHF.r 129
AUDCAD.r 320
USDJPY.r 1.3K
XAGUSD.r 167
GBPNZD.r 49
GBPAUD.r 186
CADCHF.r -145
GBPUSD.r 449
USDCHF.r 224
AUDJPY.r 40
GBPCAD.r 529
US500 -627
US30 6K
GER40 1K
NZDUSD.r 236
NZDJPY.r 418
GBPJPY.r 544
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.33 USD
Pior negociação: -90 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +16.23 USD
Máxima perda consecutiva: -706.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Escapilg
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 16:29
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
BlueInvestTM2
100 USD por mês
-28%
0
0
USD
716
USD
5
75%
537
73%
69%
0.75
-0.53
USD
54%
1:500
