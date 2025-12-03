- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
537
Negociações com lucro:
394 (73.37%)
Negociações com perda:
143 (26.63%)
Melhor negociação:
33.33 USD
Pior negociação:
-89.98 USD
Lucro bruto:
879.96 USD (63 806 pips)
Perda bruta:
-1 164.42 USD (66 946 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (16.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
49.84 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
69.37%
Depósito máximo carregado:
24.36%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
12 horas
Fator de recuperação:
-0.37
Negociações longas:
283 (52.70%)
Negociações curtas:
254 (47.30%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-0.53 USD
Lucro médio:
2.23 USD
Perda média:
-8.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-706.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-706.42 USD (15)
Crescimento mensal:
-30.88%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
359.26 USD
Máximo:
760.30 USD (54.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.24% (761.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
21.15% (223.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|473
|AUDUSD.r
|7
|EURUSD.r
|7
|USDCAD.r
|6
|AUDCHF.r
|5
|EURNZD.r
|4
|GBPCHF.r
|4
|EURJPY.r
|3
|NZDCHF.r
|3
|EURCHF.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|USDJPY.r
|2
|XAGUSD.r
|2
|GBPNZD.r
|2
|GBPAUD.r
|2
|CADCHF.r
|2
|GBPUSD.r
|2
|USDCHF.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|GBPCAD.r
|1
|US500
|1
|US30
|1
|GER40
|1
|NZDUSD.r
|1
|NZDJPY.r
|1
|GBPJPY.r
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.r
|-459
|AUDUSD.r
|-8
|EURUSD.r
|-6
|USDCAD.r
|28
|AUDCHF.r
|17
|EURNZD.r
|2
|GBPCHF.r
|-11
|EURJPY.r
|15
|NZDCHF.r
|7
|EURCHF.r
|2
|AUDCAD.r
|22
|USDJPY.r
|8
|XAGUSD.r
|9
|GBPNZD.r
|0
|GBPAUD.r
|1
|CADCHF.r
|8
|GBPUSD.r
|13
|USDCHF.r
|5
|AUDJPY.r
|0
|GBPCAD.r
|4
|US500
|0
|US30
|1
|GER40
|0
|NZDUSD.r
|12
|NZDJPY.r
|13
|GBPJPY.r
|33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.r
|-9.3K
|AUDUSD.r
|-2.2K
|EURUSD.r
|-3K
|USDCAD.r
|577
|AUDCHF.r
|-69
|EURNZD.r
|-614
|GBPCHF.r
|-447
|EURJPY.r
|1.3K
|NZDCHF.r
|-186
|EURCHF.r
|129
|AUDCAD.r
|320
|USDJPY.r
|1.3K
|XAGUSD.r
|167
|GBPNZD.r
|49
|GBPAUD.r
|186
|CADCHF.r
|-145
|GBPUSD.r
|449
|USDCHF.r
|224
|AUDJPY.r
|40
|GBPCAD.r
|529
|US500
|-627
|US30
|6K
|GER40
|1K
|NZDUSD.r
|236
|NZDJPY.r
|418
|GBPJPY.r
|544
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.33 USD
Pior negociação: -90 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +16.23 USD
Máxima perda consecutiva: -706.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FPMarketsLLC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
-28%
0
0
USD
USD
716
USD
USD
5
75%
537
73%
69%
0.75
-0.53
USD
USD
54%
1:500