シグナル / MetaTrader 5 / BlueInvestTM2
Jorge Albertano Luviano

BlueInvestTM2

Jorge Albertano Luviano
レビュー0件
5週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -28%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
537
利益トレード:
394 (73.37%)
損失トレード:
143 (26.63%)
ベストトレード:
33.33 USD
最悪のトレード:
-89.98 USD
総利益:
879.96 USD (63 806 pips)
総損失:
-1 164.42 USD (66 946 pips)
最大連続の勝ち:
24 (16.23 USD)
最大連続利益:
49.84 USD (4)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
69.37%
最大入金額:
24.36%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
283 (52.70%)
短いトレード:
254 (47.30%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-0.53 USD
平均利益:
2.23 USD
平均損失:
-8.14 USD
最大連続の負け:
15 (-706.42 USD)
最大連続損失:
-706.42 USD (15)
月間成長:
-30.88%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
359.26 USD
最大の:
760.30 USD (54.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.24% (761.22 USD)
エクイティによる:
21.15% (223.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.r 473
AUDUSD.r 7
EURUSD.r 7
USDCAD.r 6
AUDCHF.r 5
EURNZD.r 4
GBPCHF.r 4
EURJPY.r 3
NZDCHF.r 3
EURCHF.r 2
AUDCAD.r 2
USDJPY.r 2
XAGUSD.r 2
GBPNZD.r 2
GBPAUD.r 2
CADCHF.r 2
GBPUSD.r 2
USDCHF.r 1
AUDJPY.r 1
GBPCAD.r 1
US500 1
US30 1
GER40 1
NZDUSD.r 1
NZDJPY.r 1
GBPJPY.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.r -459
AUDUSD.r -8
EURUSD.r -6
USDCAD.r 28
AUDCHF.r 17
EURNZD.r 2
GBPCHF.r -11
EURJPY.r 15
NZDCHF.r 7
EURCHF.r 2
AUDCAD.r 22
USDJPY.r 8
XAGUSD.r 9
GBPNZD.r 0
GBPAUD.r 1
CADCHF.r 8
GBPUSD.r 13
USDCHF.r 5
AUDJPY.r 0
GBPCAD.r 4
US500 0
US30 1
GER40 0
NZDUSD.r 12
NZDJPY.r 13
GBPJPY.r 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.r -9.3K
AUDUSD.r -2.2K
EURUSD.r -3K
USDCAD.r 577
AUDCHF.r -69
EURNZD.r -614
GBPCHF.r -447
EURJPY.r 1.3K
NZDCHF.r -186
EURCHF.r 129
AUDCAD.r 320
USDJPY.r 1.3K
XAGUSD.r 167
GBPNZD.r 49
GBPAUD.r 186
CADCHF.r -145
GBPUSD.r 449
USDCHF.r 224
AUDJPY.r 40
GBPCAD.r 529
US500 -627
US30 6K
GER40 1K
NZDUSD.r 236
NZDJPY.r 418
GBPJPY.r 544
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +33.33 USD
最悪のトレード: -90 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +16.23 USD
最大連続損失: -706.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Escapilg
レビューなし
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 16:29
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください