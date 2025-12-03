- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
537
利益トレード:
394 (73.37%)
損失トレード:
143 (26.63%)
ベストトレード:
33.33 USD
最悪のトレード:
-89.98 USD
総利益:
879.96 USD (63 806 pips)
総損失:
-1 164.42 USD (66 946 pips)
最大連続の勝ち:
24 (16.23 USD)
最大連続利益:
49.84 USD (4)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
69.37%
最大入金額:
24.36%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
12 時間
リカバリーファクター:
-0.37
長いトレード:
283 (52.70%)
短いトレード:
254 (47.30%)
プロフィットファクター:
0.76
期待されたペイオフ:
-0.53 USD
平均利益:
2.23 USD
平均損失:
-8.14 USD
最大連続の負け:
15 (-706.42 USD)
最大連続損失:
-706.42 USD (15)
月間成長:
-30.88%
アルゴリズム取引:
75%
残高によるドローダウン:
絶対:
359.26 USD
最大の:
760.30 USD (54.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.24% (761.22 USD)
エクイティによる:
21.15% (223.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|473
|AUDUSD.r
|7
|EURUSD.r
|7
|USDCAD.r
|6
|AUDCHF.r
|5
|EURNZD.r
|4
|GBPCHF.r
|4
|EURJPY.r
|3
|NZDCHF.r
|3
|EURCHF.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|USDJPY.r
|2
|XAGUSD.r
|2
|GBPNZD.r
|2
|GBPAUD.r
|2
|CADCHF.r
|2
|GBPUSD.r
|2
|USDCHF.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|GBPCAD.r
|1
|US500
|1
|US30
|1
|GER40
|1
|NZDUSD.r
|1
|NZDJPY.r
|1
|GBPJPY.r
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|-459
|AUDUSD.r
|-8
|EURUSD.r
|-6
|USDCAD.r
|28
|AUDCHF.r
|17
|EURNZD.r
|2
|GBPCHF.r
|-11
|EURJPY.r
|15
|NZDCHF.r
|7
|EURCHF.r
|2
|AUDCAD.r
|22
|USDJPY.r
|8
|XAGUSD.r
|9
|GBPNZD.r
|0
|GBPAUD.r
|1
|CADCHF.r
|8
|GBPUSD.r
|13
|USDCHF.r
|5
|AUDJPY.r
|0
|GBPCAD.r
|4
|US500
|0
|US30
|1
|GER40
|0
|NZDUSD.r
|12
|NZDJPY.r
|13
|GBPJPY.r
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|-9.3K
|AUDUSD.r
|-2.2K
|EURUSD.r
|-3K
|USDCAD.r
|577
|AUDCHF.r
|-69
|EURNZD.r
|-614
|GBPCHF.r
|-447
|EURJPY.r
|1.3K
|NZDCHF.r
|-186
|EURCHF.r
|129
|AUDCAD.r
|320
|USDJPY.r
|1.3K
|XAGUSD.r
|167
|GBPNZD.r
|49
|GBPAUD.r
|186
|CADCHF.r
|-145
|GBPUSD.r
|449
|USDCHF.r
|224
|AUDJPY.r
|40
|GBPCAD.r
|529
|US500
|-627
|US30
|6K
|GER40
|1K
|NZDUSD.r
|236
|NZDJPY.r
|418
|GBPJPY.r
|544
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +33.33 USD
最悪のトレード: -90 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +16.23 USD
最大連続損失: -706.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Escapilg
レビューなし
