Jorge Albertano Luviano

BlueInvestTM2

Jorge Albertano Luviano
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -28%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
537
Gewinntrades:
394 (73.37%)
Verlusttrades:
143 (26.63%)
Bester Trade:
33.33 USD
Schlechtester Trade:
-89.98 USD
Bruttoprofit:
879.96 USD (63 806 pips)
Bruttoverlust:
-1 164.42 USD (66 946 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (16.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
49.84 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
69.37%
Max deposit load:
24.36%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
12 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.37
Long-Positionen:
283 (52.70%)
Short-Positionen:
254 (47.30%)
Profit-Faktor:
0.76
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-706.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-706.42 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-30.88%
Algo-Trading:
75%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
359.26 USD
Maximaler:
760.30 USD (54.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.24% (761.22 USD)
Kapital:
21.15% (223.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.r 473
AUDUSD.r 7
EURUSD.r 7
USDCAD.r 6
AUDCHF.r 5
EURNZD.r 4
GBPCHF.r 4
EURJPY.r 3
NZDCHF.r 3
EURCHF.r 2
AUDCAD.r 2
USDJPY.r 2
XAGUSD.r 2
GBPNZD.r 2
GBPAUD.r 2
CADCHF.r 2
GBPUSD.r 2
USDCHF.r 1
AUDJPY.r 1
GBPCAD.r 1
US500 1
US30 1
GER40 1
NZDUSD.r 1
NZDJPY.r 1
GBPJPY.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r -459
AUDUSD.r -8
EURUSD.r -6
USDCAD.r 28
AUDCHF.r 17
EURNZD.r 2
GBPCHF.r -11
EURJPY.r 15
NZDCHF.r 7
EURCHF.r 2
AUDCAD.r 22
USDJPY.r 8
XAGUSD.r 9
GBPNZD.r 0
GBPAUD.r 1
CADCHF.r 8
GBPUSD.r 13
USDCHF.r 5
AUDJPY.r 0
GBPCAD.r 4
US500 0
US30 1
GER40 0
NZDUSD.r 12
NZDJPY.r 13
GBPJPY.r 33
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r -9.3K
AUDUSD.r -2.2K
EURUSD.r -3K
USDCAD.r 577
AUDCHF.r -69
EURNZD.r -614
GBPCHF.r -447
EURJPY.r 1.3K
NZDCHF.r -186
EURCHF.r 129
AUDCAD.r 320
USDJPY.r 1.3K
XAGUSD.r 167
GBPNZD.r 49
GBPAUD.r 186
CADCHF.r -145
GBPUSD.r 449
USDCHF.r 224
AUDJPY.r 40
GBPCAD.r 529
US500 -627
US30 6K
GER40 1K
NZDUSD.r 236
NZDJPY.r 418
GBPJPY.r 544
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.33 USD
Schlechtester Trade: -90 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -706.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FPMarketsLLC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Escapilg
Keine Bewertungen
2026.01.05 00:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 23:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.29 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 04:17
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 16:29
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
