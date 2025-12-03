- 자본
- 축소
트레이드:
537
이익 거래:
394 (73.37%)
손실 거래:
143 (26.63%)
최고의 거래:
33.33 USD
최악의 거래:
-89.98 USD
총 수익:
879.96 USD (63 806 pips)
총 손실:
-1 166.22 USD (66 946 pips)
연속 최대 이익:
24 (16.23 USD)
연속 최대 이익:
49.84 USD (4)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
71.74%
최대 입금량:
24.36%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
-0.38
롱(주식매수):
283 (52.70%)
숏(주식차입매도):
254 (47.30%)
수익 요인:
0.75
기대수익:
-0.53 USD
평균 이익:
2.23 USD
평균 손실:
-8.16 USD
연속 최대 손실:
15 (-706.42 USD)
연속 최대 손실:
-706.42 USD (15)
월별 성장률:
-30.88%
Algo 트레이딩:
75%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
359.26 USD
최대한의:
760.30 USD (54.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.24% (761.22 USD)
자본금별:
21.15% (223.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|473
|AUDUSD.r
|7
|EURUSD.r
|7
|USDCAD.r
|6
|AUDCHF.r
|5
|EURNZD.r
|4
|GBPCHF.r
|4
|EURJPY.r
|3
|NZDCHF.r
|3
|EURCHF.r
|2
|AUDCAD.r
|2
|USDJPY.r
|2
|XAGUSD.r
|2
|GBPNZD.r
|2
|GBPAUD.r
|2
|CADCHF.r
|2
|GBPUSD.r
|2
|USDCHF.r
|1
|AUDJPY.r
|1
|GBPCAD.r
|1
|US500
|1
|US30
|1
|GER40
|1
|NZDUSD.r
|1
|NZDJPY.r
|1
|GBPJPY.r
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|-459
|AUDUSD.r
|-8
|EURUSD.r
|-6
|USDCAD.r
|28
|AUDCHF.r
|17
|EURNZD.r
|2
|GBPCHF.r
|-11
|EURJPY.r
|15
|NZDCHF.r
|7
|EURCHF.r
|2
|AUDCAD.r
|22
|USDJPY.r
|8
|XAGUSD.r
|9
|GBPNZD.r
|0
|GBPAUD.r
|1
|CADCHF.r
|8
|GBPUSD.r
|13
|USDCHF.r
|5
|AUDJPY.r
|0
|GBPCAD.r
|4
|US500
|0
|US30
|1
|GER40
|0
|NZDUSD.r
|12
|NZDJPY.r
|13
|GBPJPY.r
|33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|-9.3K
|AUDUSD.r
|-2.2K
|EURUSD.r
|-3K
|USDCAD.r
|577
|AUDCHF.r
|-69
|EURNZD.r
|-614
|GBPCHF.r
|-447
|EURJPY.r
|1.3K
|NZDCHF.r
|-186
|EURCHF.r
|129
|AUDCAD.r
|320
|USDJPY.r
|1.3K
|XAGUSD.r
|167
|GBPNZD.r
|49
|GBPAUD.r
|186
|CADCHF.r
|-145
|GBPUSD.r
|449
|USDCHF.r
|224
|AUDJPY.r
|40
|GBPCAD.r
|529
|US500
|-627
|US30
|6K
|GER40
|1K
|NZDUSD.r
|236
|NZDJPY.r
|418
|GBPJPY.r
|544
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +33.33 USD
최악의 거래: -90 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +16.23 USD
연속 최대 손실: -706.42 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
