Jorge Albertano Luviano

BlueInvestTM2

Jorge Albertano Luviano
0 reviews
Reliability
5 weeks
0 / 0 USD
Copy for 100 USD per month
growth since 2025 -28%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
523
Profit Trades:
388 (74.18%)
Loss Trades:
135 (25.81%)
Best trade:
25.68 USD
Worst trade:
-89.98 USD
Gross Profit:
793.14 USD (61 947 pips)
Gross Loss:
-1 070.48 USD (61 896 pips)
Maximum consecutive wins:
24 (16.23 USD)
Maximal consecutive profit:
49.84 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading activity:
82.82%
Max deposit load:
24.36%
Latest trade:
2 minutes ago
Trades per week:
471
Avg holding time:
12 hours
Recovery Factor:
-0.39
Long Trades:
280 (53.54%)
Short Trades:
243 (46.46%)
Profit Factor:
0.74
Expected Payoff:
-0.53 USD
Average Profit:
2.04 USD
Average Loss:
-7.93 USD
Maximum consecutive losses:
15 (-706.42 USD)
Maximal consecutive loss:
-706.42 USD (15)
Monthly growth:
-27.61%
Algo trading:
76%
Drawdown by balance:
Absolute:
305.90 USD
Maximal:
706.94 USD (50.44%)
Relative drawdown:
By Balance:
50.46% (708.22 USD)
By Equity:
21.15% (223.19 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.r 465
AUDUSD.r 7
EURUSD.r 6
AUDCHF.r 5
USDCAD.r 4
EURNZD.r 4
GBPCHF.r 4
EURJPY.r 3
NZDCHF.r 3
EURCHF.r 2
AUDCAD.r 2
USDJPY.r 2
XAGUSD.r 2
GBPNZD.r 2
GBPAUD.r 2
CADCHF.r 2
USDCHF.r 1
AUDJPY.r 1
GBPCAD.r 1
US500 1
US30 1
GER40 1
NZDUSD.r 1
NZDJPY.r 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.r -377
AUDUSD.r -8
EURUSD.r -28
AUDCHF.r 17
USDCAD.r 20
EURNZD.r 2
GBPCHF.r -11
EURJPY.r 15
NZDCHF.r 7
EURCHF.r 2
AUDCAD.r 22
USDJPY.r 8
XAGUSD.r 9
GBPNZD.r 0
GBPAUD.r 1
CADCHF.r 8
USDCHF.r 5
AUDJPY.r 0
GBPCAD.r 4
US500 0
US30 1
GER40 0
NZDUSD.r 12
NZDJPY.r 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.r -4.8K
AUDUSD.r -2.2K
EURUSD.r -3.3K
AUDCHF.r -69
USDCAD.r 505
EURNZD.r -614
GBPCHF.r -447
EURJPY.r 1.3K
NZDCHF.r -186
EURCHF.r 129
AUDCAD.r 320
USDJPY.r 1.3K
XAGUSD.r 167
GBPNZD.r 49
GBPAUD.r 186
CADCHF.r -145
USDCHF.r 224
AUDJPY.r 40
GBPCAD.r 529
US500 -627
US30 6K
GER40 1K
NZDUSD.r 236
NZDJPY.r 418
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +25.68 USD
Worst trade: -90 USD
Maximum consecutive wins: 4
Maximum consecutive losses: 15
Maximal consecutive profit: +16.23 USD
Maximal consecutive loss: -706.42 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FPMarketsLLC-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

Escapilg
No reviews
2025.12.22 03:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 16:29
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4% of days out of the 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 07:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.03 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
