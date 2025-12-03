SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BlueInvestTM2
Jorge Albertano Luviano

BlueInvestTM2

Jorge Albertano Luviano
0 recensioni
Affidabilità
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 3%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
13 (68.42%)
Loss Trade:
6 (31.58%)
Best Trade:
18.15 USD
Worst Trade:
-9.25 USD
Profitto lordo:
48.79 USD (10 819 pips)
Perdita lorda:
-19.76 USD (1 755 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (9.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.55 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.44%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.81
Long Trade:
8 (42.11%)
Short Trade:
11 (57.89%)
Fattore di profitto:
2.47
Profitto previsto:
1.53 USD
Profitto medio:
3.75 USD
Perdita media:
-3.29 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-5.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-9.25 USD (1)
Crescita mensile:
3.06%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.36 USD
Massimale:
10.33 USD (1.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.91% (9.31 USD)
Per equità:
6.96% (70.98 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURCHF.r 2
USDJPY.r 2
XAGUSD.r 2
GBPNZD.r 2
GBPAUD.r 2
USDCHF.r 1
AUDUSD.r 1
USDCAD.r 1
AUDJPY.r 1
GBPCAD.r 1
US500 1
US30 1
GER40 1
AUDCAD.r 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURCHF.r 2
USDJPY.r 8
XAGUSD.r 9
GBPNZD.r 0
GBPAUD.r 1
USDCHF.r 5
AUDUSD.r 0
USDCAD.r 1
AUDJPY.r 0
GBPCAD.r 4
US500 0
US30 1
GER40 0
AUDCAD.r 0
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURCHF.r 129
USDJPY.r 1.3K
XAGUSD.r 167
GBPNZD.r 49
GBPAUD.r 186
USDCHF.r 224
AUDUSD.r -36
USDCAD.r 119
AUDJPY.r 40
GBPCAD.r 529
US500 -627
US30 6K
GER40 1K
AUDCAD.r 3
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.15 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.10 USD
Massima perdita consecutiva: -5.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Escapilg
Non ci sono recensioni
2025.12.03 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 17:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 17:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.