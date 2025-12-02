- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
14 (43.75%)
Убыточных трейдов:
18 (56.25%)
Лучший трейд:
81.84 USD
Худший трейд:
-54.88 USD
Общая прибыль:
609.52 USD (28 926 pips)
Общий убыток:
-715.73 USD (55 848 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (342.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
342.52 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
59.82%
Макс. загрузка депозита:
64.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
32 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-3.32 USD
Средняя прибыль:
43.54 USD
Средний убыток:
-39.76 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-309.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-309.92 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
233.32 USD
Максимальная:
313.20 USD (3.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.10% (312.98 USD)
По эквити:
0.82% (82.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|US100.spot
|3
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|-127
|XAUUSD
|114
|US100.spot
|-144
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|47
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|9.4K
|US100.spot
|-35K
|GBPJPY
|231
|EURUSD
|163
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +81.84 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +342.52 USD
Макс. убыток в серии: -309.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinotiveMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FinotiveMarkets-Live
|0.34 × 50
Нет отзывов
