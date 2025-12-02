СигналыРазделы
Muhammad Hendarwana

0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
FinotiveMarkets-Live
1:33
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
14 (43.75%)
Убыточных трейдов:
18 (56.25%)
Лучший трейд:
81.84 USD
Худший трейд:
-54.88 USD
Общая прибыль:
609.52 USD (28 926 pips)
Общий убыток:
-715.73 USD (55 848 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (342.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
342.52 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
59.82%
Макс. загрузка депозита:
64.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
32 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.85
Мат. ожидание:
-3.32 USD
Средняя прибыль:
43.54 USD
Средний убыток:
-39.76 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-309.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-309.92 USD (8)
Прирост в месяц:
-1.06%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
233.32 USD
Максимальная:
313.20 USD (3.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.10% (312.98 USD)
По эквити:
0.82% (82.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 13
XAUUSD 13
US100.spot 3
GBPJPY 2
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY -127
XAUUSD 114
US100.spot -144
GBPJPY 2
EURUSD 47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY -1.7K
XAUUSD 9.4K
US100.spot -35K
GBPJPY 231
EURUSD 163
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +81.84 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +342.52 USD
Макс. убыток в серии: -309.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinotiveMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FinotiveMarkets-Live
0.34 × 50
Нет отзывов
2025.12.26 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 20:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 17:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 10:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.