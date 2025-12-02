- Wachstum
Trades insgesamt:
32
Gewinntrades:
14 (43.75%)
Verlusttrades:
18 (56.25%)
Bester Trade:
81.84 USD
Schlechtester Trade:
-54.88 USD
Bruttoprofit:
609.52 USD (28 926 pips)
Bruttoverlust:
-715.73 USD (55 848 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (342.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
342.52 USD (7)
Sharpe Ratio:
-0.07
Trading-Aktivität:
59.82%
Max deposit load:
64.32%
Letzter Trade:
1 Tag
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.34
Long-Positionen:
32 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.85
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.32 USD
Durchschnittlicher Profit:
43.54 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-39.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-309.92 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-309.92 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-1.06%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
233.32 USD
Maximaler:
313.20 USD (3.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.10% (312.98 USD)
Kapital:
0.82% (82.71 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|US100.spot
|3
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|-127
|XAUUSD
|114
|US100.spot
|-144
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|47
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|9.4K
|US100.spot
|-35K
|GBPJPY
|231
|EURUSD
|163
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinotiveMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FinotiveMarkets-Live
|0.34 × 50
