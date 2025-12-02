シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Hendarwana
Muhammad Hendarwana

Hendarwana

Muhammad Hendarwana
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
FinotiveMarkets-Live
1:33
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
32
利益トレード:
14 (43.75%)
損失トレード:
18 (56.25%)
ベストトレード:
81.84 USD
最悪のトレード:
-54.88 USD
総利益:
609.52 USD (28 926 pips)
総損失:
-715.73 USD (55 848 pips)
最大連続の勝ち:
7 (342.52 USD)
最大連続利益:
342.52 USD (7)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
59.82%
最大入金額:
64.32%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
32 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-3.32 USD
平均利益:
43.54 USD
平均損失:
-39.76 USD
最大連続の負け:
8 (-309.92 USD)
最大連続損失:
-309.92 USD (8)
月間成長:
-1.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
233.32 USD
最大の:
313.20 USD (3.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.10% (312.98 USD)
エクイティによる:
0.82% (82.71 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 13
XAUUSD 13
US100.spot 3
GBPJPY 2
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY -127
XAUUSD 114
US100.spot -144
GBPJPY 2
EURUSD 47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY -1.7K
XAUUSD 9.4K
US100.spot -35K
GBPJPY 231
EURUSD 163
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +81.84 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +342.52 USD
最大連続損失: -309.92 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinotiveMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FinotiveMarkets-Live
0.34 × 50
レビューなし
2025.12.26 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 20:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 17:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 10:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
