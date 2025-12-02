- 成長
トレード:
32
利益トレード:
14 (43.75%)
損失トレード:
18 (56.25%)
ベストトレード:
81.84 USD
最悪のトレード:
-54.88 USD
総利益:
609.52 USD (28 926 pips)
総損失:
-715.73 USD (55 848 pips)
最大連続の勝ち:
7 (342.52 USD)
最大連続利益:
342.52 USD (7)
シャープレシオ:
-0.07
取引アクティビティ:
59.82%
最大入金額:
64.32%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
-0.34
長いトレード:
32 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.85
期待されたペイオフ:
-3.32 USD
平均利益:
43.54 USD
平均損失:
-39.76 USD
最大連続の負け:
8 (-309.92 USD)
最大連続損失:
-309.92 USD (8)
月間成長:
-1.06%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
233.32 USD
最大の:
313.20 USD (3.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.10% (312.98 USD)
エクイティによる:
0.82% (82.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|US100.spot
|3
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|-127
|XAUUSD
|114
|US100.spot
|-144
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|47
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|9.4K
|US100.spot
|-35K
|GBPJPY
|231
|EURUSD
|163
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinotiveMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FinotiveMarkets-Live
|0.34 × 50
