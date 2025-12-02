SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Hendarwana
Hendarwana

4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -1%
FinotiveMarkets-Live
1:33
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
14 (43.75%)
Transacciones Irrentables:
18 (56.25%)
Mejor transacción:
81.84 USD
Peor transacción:
-54.88 USD
Beneficio Bruto:
609.52 USD (28 926 pips)
Pérdidas Brutas:
-715.73 USD (55 848 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (342.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
342.52 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
59.82%
Carga máxima del depósito:
64.32%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
-0.34
Transacciones Largas:
32 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-3.32 USD
Beneficio medio:
43.54 USD
Pérdidas medias:
-39.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-309.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-309.92 USD (8)
Crecimiento al mes:
-1.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
233.32 USD
Máxima:
313.20 USD (3.11%)
Reducción relativa:
De balance:
3.10% (312.98 USD)
De fondos:
0.82% (82.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 13
XAUUSD 13
US100.spot 3
GBPJPY 2
EURUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY -127
XAUUSD 114
US100.spot -144
GBPJPY 2
EURUSD 47
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY -1.7K
XAUUSD 9.4K
US100.spot -35K
GBPJPY 231
EURUSD 163
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +81.84 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +342.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -309.92 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinotiveMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FinotiveMarkets-Live
0.34 × 50
2025.12.26 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 20:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 17:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 10:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
