- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
14 (43.75%)
Transacciones Irrentables:
18 (56.25%)
Mejor transacción:
81.84 USD
Peor transacción:
-54.88 USD
Beneficio Bruto:
609.52 USD (28 926 pips)
Pérdidas Brutas:
-715.73 USD (55 848 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (342.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
342.52 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.07
Actividad comercial:
59.82%
Carga máxima del depósito:
64.32%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
-0.34
Transacciones Largas:
32 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.85
Beneficio Esperado:
-3.32 USD
Beneficio medio:
43.54 USD
Pérdidas medias:
-39.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-309.92 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-309.92 USD (8)
Crecimiento al mes:
-1.06%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
233.32 USD
Máxima:
313.20 USD (3.11%)
Reducción relativa:
De balance:
3.10% (312.98 USD)
De fondos:
0.82% (82.71 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|US100.spot
|3
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURJPY
|-127
|XAUUSD
|114
|US100.spot
|-144
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|47
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|9.4K
|US100.spot
|-35K
|GBPJPY
|231
|EURUSD
|163
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +81.84 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +342.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -309.92 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinotiveMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FinotiveMarkets-Live
|0.34 × 50
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
4
0%
32
43%
60%
0.85
-3.32
USD
USD
3%
1:33