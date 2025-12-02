- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
32
盈利交易:
14 (43.75%)
亏损交易:
18 (56.25%)
最好交易:
81.84 USD
最差交易:
-54.88 USD
毛利:
609.52 USD (28 926 pips)
毛利亏损:
-715.73 USD (55 848 pips)
最大连续赢利:
7 (342.52 USD)
最大连续盈利:
342.52 USD (7)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
59.82%
最大入金加载:
64.32%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.34
长期交易:
32 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-3.32 USD
平均利润:
43.54 USD
平均损失:
-39.76 USD
最大连续失误:
8 (-309.92 USD)
最大连续亏损:
-309.92 USD (8)
每月增长:
-1.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
233.32 USD
最大值:
313.20 USD (3.11%)
相对跌幅:
结余:
3.10% (312.98 USD)
净值:
0.82% (82.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|US100.spot
|3
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|-127
|XAUUSD
|114
|US100.spot
|-144
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|9.4K
|US100.spot
|-35K
|GBPJPY
|231
|EURUSD
|163
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +81.84 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +342.52 USD
最大连续亏损: -309.92 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
4
0%
32
43%
60%
0.85
-3.32
USD
USD
3%
1:33