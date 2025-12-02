信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Hendarwana
Muhammad Hendarwana

Hendarwana

Muhammad Hendarwana
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -1%
FinotiveMarkets-Live
1:33
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
32
盈利交易:
14 (43.75%)
亏损交易:
18 (56.25%)
最好交易:
81.84 USD
最差交易:
-54.88 USD
毛利:
609.52 USD (28 926 pips)
毛利亏损:
-715.73 USD (55 848 pips)
最大连续赢利:
7 (342.52 USD)
最大连续盈利:
342.52 USD (7)
夏普比率:
-0.07
交易活动:
59.82%
最大入金加载:
64.32%
最近交易:
20 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
21 小时
采收率:
-0.34
长期交易:
32 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
0.85
预期回报:
-3.32 USD
平均利润:
43.54 USD
平均损失:
-39.76 USD
最大连续失误:
8 (-309.92 USD)
最大连续亏损:
-309.92 USD (8)
每月增长:
-1.06%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
233.32 USD
最大值:
313.20 USD (3.11%)
相对跌幅:
结余:
3.10% (312.98 USD)
净值:
0.82% (82.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 13
XAUUSD 13
US100.spot 3
GBPJPY 2
EURUSD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY -127
XAUUSD 114
US100.spot -144
GBPJPY 2
EURUSD 47
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY -1.7K
XAUUSD 9.4K
US100.spot -35K
GBPJPY 231
EURUSD 163
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +81.84 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +342.52 USD
最大连续亏损: -309.92 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinotiveMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FinotiveMarkets-Live
0.34 × 50
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.26 16:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 17:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 00:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 20:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 17:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 17:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 10:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.02 10:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.02 10:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Hendarwana
每月30 USD
-1%
0
0
USD
9.9K
USD
4
0%
32
43%
60%
0.85
-3.32
USD
3%
1:33
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载