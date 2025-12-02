- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
14 (43.75%)
Negociações com perda:
18 (56.25%)
Melhor negociação:
81.84 USD
Pior negociação:
-54.88 USD
Lucro bruto:
609.52 USD (28 926 pips)
Perda bruta:
-715.73 USD (55 848 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (342.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
342.52 USD (7)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
59.82%
Depósito máximo carregado:
64.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
32 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.85
Valor esperado:
-3.32 USD
Lucro médio:
43.54 USD
Perda média:
-39.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-309.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-309.92 USD (8)
Crescimento mensal:
-1.06%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
233.32 USD
Máximo:
313.20 USD (3.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.10% (312.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.82% (82.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|13
|XAUUSD
|13
|US100.spot
|3
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|-127
|XAUUSD
|114
|US100.spot
|-144
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|47
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|-1.7K
|XAUUSD
|9.4K
|US100.spot
|-35K
|GBPJPY
|231
|EURUSD
|163
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +81.84 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +342.52 USD
Máxima perda consecutiva: -309.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinotiveMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FinotiveMarkets-Live
|0.34 × 50
Sem comentários
