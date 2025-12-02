- 자본
- 축소
트레이드:
38
이익 거래:
19 (50.00%)
손실 거래:
19 (50.00%)
최고의 거래:
85.74 USD
최악의 거래:
-54.88 USD
총 수익:
901.79 USD (764 191 pips)
총 손실:
-762.66 USD (55 992 pips)
연속 최대 이익:
7 (342.52 USD)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
69.80%
최대 입금량:
64.32%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.44
롱(주식매수):
38 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
3.66 USD
평균 이익:
47.46 USD
평균 손실:
-40.14 USD
연속 최대 손실:
8 (-309.92 USD)
월별 성장률:
2.56%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
233.32 USD
최대한의:
313.20 USD (3.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.10% (312.98 USD)
자본금별:
0.82% (82.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|EURJPY
|14
|US100.spot
|3
|GBPJPY
|3
|EURUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|279
|EURJPY
|-74
|US100.spot
|-144
|GBPJPY
|42
|EURUSD
|2
|BTCUSD
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|18K
|EURJPY
|-1.2K
|US100.spot
|-35K
|GBPJPY
|1.2K
|EURUSD
|19
|BTCUSD
|726K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +85.74 USD
최악의 거래: -55 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +342.52 USD
연속 최대 손실: -309.92 USD
