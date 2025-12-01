- Прирост
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
20 (62.50%)
Убыточных трейдов:
12 (37.50%)
Лучший трейд:
69.85 USD
Худший трейд:
-69.00 USD
Общая прибыль:
475.68 USD (17 740 pips)
Общий убыток:
-408.78 USD (6 906 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (187.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
187.62 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
9.26%
Макс. загрузка депозита:
1.77%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
22 (68.75%)
Коротких трейдов:
10 (31.25%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
2.09 USD
Средняя прибыль:
23.78 USD
Средний убыток:
-34.07 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-288.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-288.52 USD (6)
Прирост в месяц:
1.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
189.77 USD
Максимальная:
289.99 USD (5.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.68% (289.78 USD)
По эквити:
1.01% (50.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|67
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DooTechnology-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
