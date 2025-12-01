- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
32
Transacciones Rentables:
20 (62.50%)
Transacciones Irrentables:
12 (37.50%)
Mejor transacción:
69.85 USD
Peor transacción:
-69.00 USD
Beneficio Bruto:
475.68 USD (17 740 pips)
Pérdidas Brutas:
-408.78 USD (6 906 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (187.62 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
187.62 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
9.26%
Carga máxima del depósito:
1.77%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.23
Transacciones Largas:
22 (68.75%)
Transacciones Cortas:
10 (31.25%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
2.09 USD
Beneficio medio:
23.78 USD
Pérdidas medias:
-34.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-288.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-288.52 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.34%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
189.77 USD
Máxima:
289.99 USD (5.69%)
Reducción relativa:
De balance:
5.68% (289.78 USD)
De fondos:
1.01% (50.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|67
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "DooTechnology-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
3
0%
32
62%
9%
1.16
2.09
USD
USD
6%
1:500