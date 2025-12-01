- Crescita
Trade:
8
Profit Trade:
6 (75.00%)
Loss Trade:
2 (25.00%)
Best Trade:
59.70 USD
Worst Trade:
-64.35 USD
Profitto lordo:
156.09 USD (5 186 pips)
Perdita lorda:
-87.40 USD (1 723 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (156.09 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.09 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
32.41%
Massimo carico di deposito:
1.34%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.79
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
8.59 USD
Profitto medio:
26.02 USD
Perdita media:
-43.70 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-86.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-86.50 USD (2)
Crescita mensile:
1.38%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
86.95 USD
Massimale:
86.95 USD (1.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.74% (86.80 USD)
Per equità:
1.01% (50.25 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Best Trade: +59.70 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +156.09 USD
Massima perdita consecutiva: -86.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "DooTechnology-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
