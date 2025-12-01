- 成長
トレード:
32
利益トレード:
20 (62.50%)
損失トレード:
12 (37.50%)
ベストトレード:
69.85 USD
最悪のトレード:
-69.00 USD
総利益:
475.68 USD (17 740 pips)
総損失:
-408.78 USD (6 906 pips)
最大連続の勝ち:
8 (187.62 USD)
最大連続利益:
187.62 USD (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
9.26%
最大入金額:
1.77%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
22 (68.75%)
短いトレード:
10 (31.25%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
2.09 USD
平均利益:
23.78 USD
平均損失:
-34.07 USD
最大連続の負け:
6 (-288.52 USD)
最大連続損失:
-288.52 USD (6)
月間成長:
1.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
189.77 USD
最大の:
289.99 USD (5.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.68% (289.78 USD)
エクイティによる:
1.01% (50.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|67
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +69.85 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +187.62 USD
最大連続損失: -288.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DooTechnology-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
3
0%
32
62%
9%
1.16
2.09
USD
USD
6%
1:500