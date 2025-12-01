- 成长
交易:
32
盈利交易:
20 (62.50%)
亏损交易:
12 (37.50%)
最好交易:
69.85 USD
最差交易:
-69.00 USD
毛利:
475.68 USD (17 740 pips)
毛利亏损:
-408.78 USD (6 906 pips)
最大连续赢利:
8 (187.62 USD)
最大连续盈利:
187.62 USD (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
9.26%
最大入金加载:
1.77%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.23
长期交易:
22 (68.75%)
短期交易:
10 (31.25%)
利润因子:
1.16
预期回报:
2.09 USD
平均利润:
23.78 USD
平均损失:
-34.07 USD
最大连续失误:
6 (-288.52 USD)
最大连续亏损:
-288.52 USD (6)
每月增长:
1.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
189.77 USD
最大值:
289.99 USD (5.69%)
相对跌幅:
结余:
5.68% (289.78 USD)
净值:
1.01% (50.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|67
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.85 USD
最差交易: -69 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +187.62 USD
最大连续亏损: -288.52 USD
