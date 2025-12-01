- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
32
Negociações com lucro:
20 (62.50%)
Negociações com perda:
12 (37.50%)
Melhor negociação:
69.85 USD
Pior negociação:
-69.00 USD
Lucro bruto:
475.68 USD (17 740 pips)
Perda bruta:
-408.78 USD (6 906 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (187.62 USD)
Máximo lucro consecutivo:
187.62 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
9.26%
Depósito máximo carregado:
1.77%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
22 (68.75%)
Negociações curtas:
10 (31.25%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
2.09 USD
Lucro médio:
23.78 USD
Perda média:
-34.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-288.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-288.52 USD (6)
Crescimento mensal:
1.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
189.77 USD
Máximo:
289.99 USD (5.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.68% (289.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.01% (50.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|67
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +69.85 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +187.62 USD
Máxima perda consecutiva: -288.52 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DooTechnology-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
3
0%
32
62%
9%
1.16
2.09
USD
USD
6%
1:500