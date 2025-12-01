- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
20 (60.60%)
Verlusttrades:
13 (39.39%)
Bester Trade:
69.85 USD
Schlechtester Trade:
-69.00 USD
Bruttoprofit:
475.68 USD (17 740 pips)
Bruttoverlust:
-458.78 USD (7 900 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (187.62 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
187.62 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
7.16%
Max deposit load:
1.77%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.06
Long-Positionen:
23 (69.70%)
Short-Positionen:
10 (30.30%)
Profit-Faktor:
1.04
Mathematische Gewinnerwartung:
0.51 USD
Durchschnittlicher Profit:
23.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.29 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-288.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-288.52 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.34%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
189.77 USD
Maximaler:
289.99 USD (5.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.68% (289.78 USD)
Kapital:
1.01% (50.25 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|17
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|9.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "DooTechnology-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
DooTechnology-Live
|0.00 × 1
|
ScopeMarkets-Live
|6.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|15.00 × 1
|
Swissquote-Server
|22.00 × 1
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
4
0%
33
60%
7%
1.03
0.51
USD
USD
6%
1:500