- 자본
- 축소
트레이드:
44
이익 거래:
28 (63.63%)
손실 거래:
16 (36.36%)
최고의 거래:
95.86 USD
최악의 거래:
-69.00 USD
총 수익:
953.61 USD (39 146 pips)
총 손실:
-625.88 USD (10 536 pips)
연속 최대 이익:
8 (187.62 USD)
연속 최대 이익:
224.41 USD (3)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
10.33%
최대 입금량:
1.80%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.13
롱(주식매수):
28 (63.64%)
숏(주식차입매도):
16 (36.36%)
수익 요인:
1.52
기대수익:
7.45 USD
평균 이익:
34.06 USD
평균 손실:
-39.12 USD
연속 최대 손실:
6 (-288.52 USD)
연속 최대 손실:
-288.52 USD (6)
월별 성장률:
4.93%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
189.77 USD
최대한의:
289.99 USD (5.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.68% (289.78 USD)
자본금별:
1.01% (50.25 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|328
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|29K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +95.86 USD
최악의 거래: -69 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +187.62 USD
연속 최대 손실: -288.52 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DooTechnology-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
7%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
6
0%
44
63%
10%
1.52
7.45
USD
USD
6%
1:500