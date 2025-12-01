- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
5 (62.50%)
Убыточных трейдов:
3 (37.50%)
Лучший трейд:
1 147.00 USD
Худший трейд:
-3 187.50 USD
Общая прибыль:
1 538.00 USD (3 078 pips)
Общий убыток:
-3 700.00 USD (7 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1 467.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 467.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
12.43%
Макс. загрузка депозита:
1.61%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
6 (75.00%)
Коротких трейдов:
2 (25.00%)
Профит фактор:
0.42
Мат. ожидание:
-270.25 USD
Средняя прибыль:
307.60 USD
Средний убыток:
-1 233.33 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3 187.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 187.50 USD (1)
Прирост в месяц:
-21.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 162.00 USD
Максимальная:
3 187.50 USD (28.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.91% (3 187.50 USD)
По эквити:
29.76% (3 281.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|-2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|-4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 147.00 USD
Худший трейд: -3 188 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 467.50 USD
Макс. убыток в серии: -3 187.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
