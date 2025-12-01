СигналыРазделы
Jimmreev Samuel

TraderRecehFX

Jimmreev Samuel
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -22%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
5 (62.50%)
Убыточных трейдов:
3 (37.50%)
Лучший трейд:
1 147.00 USD
Худший трейд:
-3 187.50 USD
Общая прибыль:
1 538.00 USD (3 078 pips)
Общий убыток:
-3 700.00 USD (7 397 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (1 467.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 467.50 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.21
Торговая активность:
12.43%
Макс. загрузка депозита:
1.61%
Последний трейд:
8 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.68
Длинных трейдов:
6 (75.00%)
Коротких трейдов:
2 (25.00%)
Профит фактор:
0.42
Мат. ожидание:
-270.25 USD
Средняя прибыль:
307.60 USD
Средний убыток:
-1 233.33 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-3 187.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 187.50 USD (1)
Прирост в месяц:
-21.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 162.00 USD
Максимальная:
3 187.50 USD (28.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
28.91% (3 187.50 USD)
По эквити:
29.76% (3 281.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv -2.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 147.00 USD
Худший трейд: -3 188 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 467.50 USD
Макс. убыток в серии: -3 187.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.28 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Share of trading days is too low
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Share of trading days is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 07:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.