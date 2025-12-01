- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
1 147.00 USD
最悪のトレード:
-3 187.50 USD
総利益:
1 538.00 USD (3 078 pips)
総損失:
-3 700.00 USD (7 397 pips)
最大連続の勝ち:
2 (1 467.50 USD)
最大連続利益:
1 467.50 USD (2)
シャープレシオ:
-0.21
取引アクティビティ:
12.43%
最大入金額:
1.61%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
0.42
期待されたペイオフ:
-270.25 USD
平均利益:
307.60 USD
平均損失:
-1 233.33 USD
最大連続の負け:
1 (-3 187.50 USD)
最大連続損失:
-3 187.50 USD (1)
月間成長:
-21.62%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 162.00 USD
最大の:
3 187.50 USD (28.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.91% (3 187.50 USD)
エクイティによる:
29.76% (3 281.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|-2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|-4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
