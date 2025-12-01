シグナルセクション
Jimmreev Samuel

TraderRecehFX

Jimmreev Samuel
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -22%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
5 (62.50%)
損失トレード:
3 (37.50%)
ベストトレード:
1 147.00 USD
最悪のトレード:
-3 187.50 USD
総利益:
1 538.00 USD (3 078 pips)
総損失:
-3 700.00 USD (7 397 pips)
最大連続の勝ち:
2 (1 467.50 USD)
最大連続利益:
1 467.50 USD (2)
シャープレシオ:
-0.21
取引アクティビティ:
12.43%
最大入金額:
1.61%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.68
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
0.42
期待されたペイオフ:
-270.25 USD
平均利益:
307.60 USD
平均損失:
-1 233.33 USD
最大連続の負け:
1 (-3 187.50 USD)
最大連続損失:
-3 187.50 USD (1)
月間成長:
-21.62%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 162.00 USD
最大の:
3 187.50 USD (28.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
28.91% (3 187.50 USD)
エクイティによる:
29.76% (3 281.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.sv 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.sv -2.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.sv -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 147.00 USD
最悪のトレード: -3 188 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 467.50 USD
最大連続損失: -3 187.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.28 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Share of trading days is too low
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Share of trading days is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 07:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
