- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
8 (61.53%)
亏损交易:
5 (38.46%)
最好交易:
1 147.00 USD
最差交易:
-3 187.50 USD
毛利:
2 996.16 USD (7 020 pips)
毛利亏损:
-4 176.96 USD (10 375 pips)
最大连续赢利:
2 (1 467.50 USD)
最大连续盈利:
1 467.50 USD (2)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
8.72%
最大入金加载:
1.68%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
8 (61.54%)
短期交易:
5 (38.46%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-90.83 USD
平均利润:
374.52 USD
平均损失:
-835.39 USD
最大连续失误:
1 (-3 187.50 USD)
最大连续亏损:
-3 187.50 USD (1)
每月增长:
-12.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 162.00 USD
最大值:
3 187.50 USD (28.91%)
相对跌幅:
结余:
28.91% (3 187.50 USD)
净值:
29.76% (3 281.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|-1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|-3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 147.00 USD
最差交易: -3 188 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 467.50 USD
最大连续亏损: -3 187.50 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-12%
0
0
USD
USD
8.8K
USD
USD
6
0%
13
61%
9%
0.71
-90.83
USD
USD
30%
1:400