Jimmreev Samuel

TraderRecehFX

Jimmreev Samuel
0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -12%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
13
盈利交易:
8 (61.53%)
亏损交易:
5 (38.46%)
最好交易:
1 147.00 USD
最差交易:
-3 187.50 USD
毛利:
2 996.16 USD (7 020 pips)
毛利亏损:
-4 176.96 USD (10 375 pips)
最大连续赢利:
2 (1 467.50 USD)
最大连续盈利:
1 467.50 USD (2)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
8.72%
最大入金加载:
1.68%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
14 小时
采收率:
-0.37
长期交易:
8 (61.54%)
短期交易:
5 (38.46%)
利润因子:
0.72
预期回报:
-90.83 USD
平均利润:
374.52 USD
平均损失:
-835.39 USD
最大连续失误:
1 (-3 187.50 USD)
最大连续亏损:
-3 187.50 USD (1)
每月增长:
-12.39%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 162.00 USD
最大值:
3 187.50 USD (28.91%)
相对跌幅:
结余:
28.91% (3 187.50 USD)
净值:
29.76% (3 281.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.sv 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.sv -1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.sv -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 147.00 USD
最差交易: -3 188 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 467.50 USD
最大连续亏损: -3 187.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.09 19:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 18:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.09 16:39
Share of trading days is too low
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 08:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 08:08
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 13.89% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.08 07:08
No swaps are charged
2026.01.08 07:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 07:08
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 13.89% of days out of the 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 20:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2025.12.28 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
