Jimmreev Samuel

TraderRecehFX

Jimmreev Samuel
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -22%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
5 (62.50%)
Loss Trade:
3 (37.50%)
Best Trade:
1 147.00 USD
Worst Trade:
-3 187.50 USD
Profitto lordo:
1 538.00 USD (3 078 pips)
Perdita lorda:
-3 700.00 USD (7 397 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (1 467.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 467.50 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.21
Attività di trading:
12.43%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
8 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
-0.68
Long Trade:
6 (75.00%)
Short Trade:
2 (25.00%)
Fattore di profitto:
0.42
Profitto previsto:
-270.25 USD
Profitto medio:
307.60 USD
Perdita media:
-1 233.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-3 187.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 187.50 USD (1)
Crescita mensile:
-21.62%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 162.00 USD
Massimale:
3 187.50 USD (28.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.91% (3 187.50 USD)
Per equità:
29.76% (3 281.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv -2.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 147.00 USD
Worst Trade: -3 188 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +1 467.50 USD
Massima perdita consecutiva: -3 187.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.28 05:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Share of trading days is too low
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Share of trading days is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 07:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
