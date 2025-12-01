SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / TraderRecehFX
Jimmreev Samuel

TraderRecehFX

Jimmreev Samuel
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -22%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
1 147.00 USD
Pior negociação:
-3 187.50 USD
Lucro bruto:
1 538.00 USD (3 078 pips)
Perda bruta:
-3 700.00 USD (7 397 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (1 467.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 467.50 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.21
Atividade de negociação:
12.43%
Depósito máximo carregado:
1.61%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.68
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
0.42
Valor esperado:
-270.25 USD
Lucro médio:
307.60 USD
Perda média:
-1 233.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3 187.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 187.50 USD (1)
Crescimento mensal:
-21.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 162.00 USD
Máximo:
3 187.50 USD (28.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.91% (3 187.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.76% (3 281.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sv 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sv -2.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sv -4.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 147.00 USD
Pior negociação: -3 188 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 467.50 USD
Máxima perda consecutiva: -3 187.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 04:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 14:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.07 19:11
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 21:02
Share of trading days is too low
2025.12.04 21:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 20:02
Share of trading days is too low
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 15:36
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 15:36
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 07:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TraderRecehFX
30 USD por mês
-22%
0
0
USD
7.8K
USD
3
0%
8
62%
12%
0.41
-270.25
USD
30%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.