- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
5 (62.50%)
Negociações com perda:
3 (37.50%)
Melhor negociação:
1 147.00 USD
Pior negociação:
-3 187.50 USD
Lucro bruto:
1 538.00 USD (3 078 pips)
Perda bruta:
-3 700.00 USD (7 397 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (1 467.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 467.50 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.21
Atividade de negociação:
12.43%
Depósito máximo carregado:
1.61%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.68
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
0.42
Valor esperado:
-270.25 USD
Lucro médio:
307.60 USD
Perda média:
-1 233.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-3 187.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 187.50 USD (1)
Crescimento mensal:
-21.62%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 162.00 USD
Máximo:
3 187.50 USD (28.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
28.91% (3 187.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.76% (3 281.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|-2.2K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|-4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 147.00 USD
Pior negociação: -3 188 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 467.50 USD
Máxima perda consecutiva: -3 187.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
30 USD por mês
-22%
0
0
USD
USD
7.8K
USD
USD
3
0%
8
62%
12%
0.41
-270.25
USD
USD
30%
1:400