Jimmreev Samuel

TraderRecehFX

Jimmreev Samuel
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -12%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
13
Transacciones Rentables:
8 (61.53%)
Transacciones Irrentables:
5 (38.46%)
Mejor transacción:
1 147.00 USD
Peor transacción:
-3 187.50 USD
Beneficio Bruto:
2 996.16 USD (7 020 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 176.96 USD (10 375 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (1 467.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 467.50 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
8.72%
Carga máxima del depósito:
1.68%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.37
Transacciones Largas:
8 (61.54%)
Transacciones Cortas:
5 (38.46%)
Factor de Beneficio:
0.72
Beneficio Esperado:
-90.83 USD
Beneficio medio:
374.52 USD
Pérdidas medias:
-835.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-3 187.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 187.50 USD (1)
Crecimiento al mes:
-12.39%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 162.00 USD
Máxima:
3 187.50 USD (28.91%)
Reducción relativa:
De balance:
28.91% (3 187.50 USD)
De fondos:
29.76% (3 281.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sv 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sv -1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sv -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 147.00 USD
Peor transacción: -3 188 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 467.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 187.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TraderRecehFX
30 USD al mes
-12%
0
0
USD
8.8K
USD
6
0%
13
61%
9%
0.71
-90.83
USD
30%
1:400
