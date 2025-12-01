시그널섹션
Jimmreev Samuel

TraderRecehFX

Jimmreev Samuel
0 리뷰
6
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -12%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
13
이익 거래:
8 (61.53%)
손실 거래:
5 (38.46%)
최고의 거래:
1 147.00 USD
최악의 거래:
-3 187.50 USD
총 수익:
2 996.16 USD (7 020 pips)
총 손실:
-4 176.96 USD (10 375 pips)
연속 최대 이익:
2 (1 467.50 USD)
연속 최대 이익:
1 467.50 USD (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
8.72%
최대 입금량:
1.68%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.37
롱(주식매수):
8 (61.54%)
숏(주식차입매도):
5 (38.46%)
수익 요인:
0.72
기대수익:
-90.83 USD
평균 이익:
374.52 USD
평균 손실:
-835.39 USD
연속 최대 손실:
1 (-3 187.50 USD)
연속 최대 손실:
-3 187.50 USD (1)
월별 성장률:
-12.39%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 162.00 USD
최대한의:
3 187.50 USD (28.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.91% (3 187.50 USD)
자본금별:
29.76% (3 281.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.sv 13
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.sv -1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.sv -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 147.00 USD
최악의 거래: -3 188 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 467.50 USD
연속 최대 손실: -3 187.50 USD

