Всего трейдов:
142
Прибыльных трейдов:
96 (67.60%)
Убыточных трейдов:
46 (32.39%)
Лучший трейд:
312.84 USD
Худший трейд:
-908.16 USD
Общая прибыль:
5 996.09 USD (64 247 pips)
Общий убыток:
-9 218.55 USD (259 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 030.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 030.77 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
32.80%
Макс. загрузка депозита:
94.31%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.90
Длинных трейдов:
90 (63.38%)
Коротких трейдов:
52 (36.62%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-22.69 USD
Средняя прибыль:
62.46 USD
Средний убыток:
-200.40 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 036.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 106.35 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.77%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 446.86 USD
Максимальная:
3 587.62 USD (3.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.58% (3 587.62 USD)
По эквити:
0.87% (846.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|138
|GBPUSD
|2
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|GBPUSD
|-26
|BTCUSD
|-905
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-4.9K
|GBPUSD
|-214
|BTCUSD
|-190K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +312.84 USD
Худший трейд: -908 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 030.77 USD
Макс. убыток в серии: -1 036.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueGuardian-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
