СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / IF Blue Guardian
Dionsius Fredi

IF Blue Guardian

Dionsius Fredi
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
BlueGuardian-Server
1:30
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
142
Прибыльных трейдов:
96 (67.60%)
Убыточных трейдов:
46 (32.39%)
Лучший трейд:
312.84 USD
Худший трейд:
-908.16 USD
Общая прибыль:
5 996.09 USD (64 247 pips)
Общий убыток:
-9 218.55 USD (259 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 030.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 030.77 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
32.80%
Макс. загрузка депозита:
94.31%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
-0.90
Длинных трейдов:
90 (63.38%)
Коротких трейдов:
52 (36.62%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-22.69 USD
Средняя прибыль:
62.46 USD
Средний убыток:
-200.40 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 036.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 106.35 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.77%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 446.86 USD
Максимальная:
3 587.62 USD (3.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.58% (3 587.62 USD)
По эквити:
0.87% (846.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 138
GBPUSD 2
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -2.3K
GBPUSD -26
BTCUSD -905
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -4.9K
GBPUSD -214
BTCUSD -190K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +312.84 USD
Худший трейд: -908 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 030.77 USD
Макс. убыток в серии: -1 036.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueGuardian-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.17 17:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 17:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
IF Blue Guardian
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
97K
USD
6
33%
142
67%
33%
0.65
-22.69
USD
4%
1:30
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.