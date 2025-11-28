SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / IF Blue Guardian
Dionsius Fredi

IF Blue Guardian

Dionsius Fredi
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
BlueGuardian-Server
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
33 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (25.00%)
En iyi işlem:
312.84 USD
En kötü işlem:
-688.05 USD
Brüt kâr:
2 411.92 USD (22 456 pips)
Brüt zarar:
-2 667.77 USD (20 270 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (782.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 013.77 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.11%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
21 (47.73%)
Satış işlemleri:
23 (52.27%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-5.81 USD
Ortalama kâr:
73.09 USD
Ortalama zarar:
-242.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-975.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 002.29 USD (3)
Aylık büyüme:
-0.26%
Algo alım-satım:
36%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 029.73 USD
Maksimum:
1 170.49 USD (1.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.17% (1 170.49 USD)
Varlığa göre:
0.02% (23.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 42
GBPUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -230
GBPUSD -26
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 2.4K
GBPUSD -214
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +312.84 USD
En kötü işlem: -688 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +782.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -975.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueGuardian-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.28 17:40
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
